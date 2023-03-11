ВСУ перешли в наступление и освободили несколько населенных пунктов в Луганской области 11.03.2023, 12:55

5,100

Украинские военные прижимают оккупантов к Сватово.

Украинские военные добились успехов на границе Харьковщины с Луганской областью. К временно захваченному Сватово враги подтягивают резервы, говорят украинские аэроразведчики. Севернее украинским воинам удалось отвоевать у оккупантов немного украинской Луганщины, сообщает ТСН.

В сторону автодороги Купянск-Сватово украинские военные обычно отправляются еще в темноте, чтобы добраться ближе к передовой на самом рассвете. «Они же в темноте не будут стрелять. Сейчас немного расцвело, дроны уже вылетели их, так что они будут сейчас работать», — говорит военнослужащий-аэроразведчик ВСУ «Борода».

«Борода», точно знал, о чем говорит, уже через несколько минут после десантирования с бронетранспортера, в сторону села полетели тяжелые российские снаряды — сначала минометов, а дальше и артиллерия. До самого вечера фронт не умолкает.

Украинские фронтовые аэроразведчики сознательно выезжают как можно ближе к врагу, чтобы выявить вражескую арту. На днях, подняв на несколько сотен метров свою птицу, аэроразведчики увидели, как к оккупированному Сватово заходила колонна тяжелой вражеской техники. Накануне у самой передовой обнаружили скопления еще и их пехоты. «Полетели туда, увидели сбор пехоты. Отработали немного по ним. Командир там сказал: «Пацаны, а мы сорвали наступление немного», — говорит военнослужащий-аэроразведчик ВСУ «Слива».

Но самое главное для них, признаются аэроразведчики, поддержать – «глазами» с неба свою пехоту. Аэроразведчики утверждают: «птички» в современной войне должны висеть в небе круглосуточно. Когда координаты есть, чтобы помочь пехоте, присоединяется украинская артиллерия.

Вдоль автотрассы на Сватово сейчас проходит передовая. Хотя для освобождения райцентра в Луганской области еще придется приложить немало усилий, двигаться в том направлении украинские военные не прекращают. «Новоселовку взяли. Чуть дальше там Кузимовку, или как там - тоже зашли. А справа там, слева, лесопосадка есть – и там они сидят», – рассказывает командир танка 92 ОМБр «Физрук».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».