В центре Минска нашли двухэтажную «микроквартиру» 11.03.2023, 12:58

2,860

Уникальное жилье площадью 19 квадратов продают по серьезной цене.

В историческом здании на пересечении пешеходной Комсомольской и Интернациональной продается квартира площадью всего 19,15 квадратного метра. В ней сделан ремонт и даже второй уровень, на котором находится спальное место, пишет realt.by.

Квартира находится на втором этаже дореволюционного дома на Интернациональной, 9. На первом этаже этого здания работают заведения SEA и «Старый город» (на месте бывшего «Тапас бара»).

В квартире вот такая планировка:

Здесь сделан ремонт с заменой всей проводки, установлены стеклопакеты.

Для размещения дополнительных спальных мест в квартире сделали второй уровень. Потолки высотой 3,85 метра позволяют.

Судя по всему, квартира могла раньше сдаваться.

— Эта квартира очень интересный, беспроигрышный вариант для ведения бизнеса (сдача в аренду, особенно посуточно), — сказано в объявлении.

За эту квартиру просят 85 тысяч долларов (2936 долларов за метр).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».