В центре Минска нашли двухэтажную «микроквартиру»
- 11.03.2023, 12:58
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Уникальное жилье площадью 19 квадратов продают по серьезной цене.
В историческом здании на пересечении пешеходной Комсомольской и Интернациональной продается квартира площадью всего 19,15 квадратного метра. В ней сделан ремонт и даже второй уровень, на котором находится спальное место, пишет realt.by.
Квартира находится на втором этаже дореволюционного дома на Интернациональной, 9. На первом этаже этого здания работают заведения SEA и «Старый город» (на месте бывшего «Тапас бара»).
В квартире вот такая планировка:
Здесь сделан ремонт с заменой всей проводки, установлены стеклопакеты.
Для размещения дополнительных спальных мест в квартире сделали второй уровень. Потолки высотой 3,85 метра позволяют.
Судя по всему, квартира могла раньше сдаваться.
— Эта квартира очень интересный, беспроигрышный вариант для ведения бизнеса (сдача в аренду, особенно посуточно), — сказано в объявлении.
За эту квартиру просят 85 тысяч долларов (2936 долларов за метр).