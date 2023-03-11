Захарова оскорбила Путина и устроила истерику из-за переименования РФ в Московию 11.03.2023, 13:04

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Поручение Зеленского вызвало бурю эмоций в Кремле.

В Кремле началась настоящая истерика в связи с недавним предложением украинского общества переименовать Российскую Федерацию на Московию.

Отметим, что ранее украинцы зарегистрировали соответствующую петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Уже сегодня он инициировал более тщательное рассмотрение этого вопроса со стороны Кабмина, чем, судя по всему, «задел» личные чувства спикера МИД РФ Марии Захаровой, передает УНИАН.

Она вспомнила, о правоте своего «бункерного» президента Владимира Путина.

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», - заявила Захарова в Telegram.

Российская чиновница, вероятно, забыла, что именно Владимир Путин построил для себя сеть из бункеров на территории России, как недавно выяснилось в расследовании СМИ.

Тогда как лидер Украины Владимир Зеленский в декабре лично приехал в Бахмут - город, который стал форпостом сопротивления ВСУ на востоке Украины.

Поэтому, пытаясь «задеть» Зеленского, Захарова на самом деле оскорбила страдающего паранойей главу РФ Владимира Путина.

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