«На потраченные деньги можно было купить квартиру в родных Ляховичах» 11.03.2023, 13:31

Фото: onliner.by

Белорус рассказал, во что ему обошелся уход за своей внешностью.

Белорусу Валентину 32 года, он бьюти-блогер, и глядя на него, вы вряд ли заподозрите, что когда-то он был тотально недоволен своей внешностью, пишет onliner.by.

«Стереотипов о мужской внешности все еще много»

У Валентина два высших образования — в сфере маркетинга и арт-менеджмента, — и некоторое время он работал по своим специальностям. Потом начались отношения, парень несколько лет жил за границей и путешествовал. Когда вернулся в Беларусь, решил заняться блогингом, тем более что давно интересовался бьюти-сферой и накапливал нужные знания.

Фото: onliner.by

— Для меня всегда было интересно изучать бьюти-сферу, это как для кого-то сериальчики смотреть. Хотя я никогда не думал, что буду заниматься консультациями и стану бьюти-блогером. Оказалось, что это очень востребованно. За три месяца ведения блога в TikTok уже 115 тыс. подписчиков, в Instagram — 60 тыс.

Собрать нужные знания помогли курсы косметолога в Москве и учеба в академии нутрициологии в Рио-де-Жанейро. Кроме того, пригодился и собственный опыт трансформации внешности.

— Все началось с того, что у меня было очень жесткое акне. Я мучился, тратил почти все свободные деньги на борьбу с ним до тех пор, пока сам не вник в эти вопросы и не изучил международные протоколы по борьбе с акне. Когда я смог справиться с проблемой, то понял, что мне эта тема мне безумно интересна в формате дополнительного образования.

Но на этом преображение Валентина не закончилось. Как говорит он сам, на потраченные деньги можно было купить квартиру в родных Ляховичах, но он о тратах не жалеет.

— Я из глубокой провинции, поэтому стереотипы о мужской внешности знаю вдоль и поперек, их все еще много. Многие люди осуждают других через призму своего восприятия, но просто у всех разная генетика и свои особенности. Что хорошо одному человеку и работает для него, то может не подходить другому.

Фото: onliner.by

В целом я считаю, что внешность — это просто один из скилов, равно как и навыки коммуникации, этикет, культура речи. С помощью этих скилов мы можем чего-то достигать, строить отношения с теми, кто нам нравится, выстраивать отношения с работодателями, просто коммуницировать с людьми, и это облегчает жизнь. Приятно понимать, что внешность работает в целом.

Но так же приятно понимать, что можно быть не просто красивым, но и умным, развиваться, быть гармоничным.

Поборов свои комплексы, я понял, что выгляжу нормально, ухоженно, у меня нет гипертрофии и фокуса на внешности.

Основная часть бюджета на трансформацию внешности пришлась на услуги стоматолога и пересадку волос.

— Изначально были проблемы с прикусом, это основополагающий момент. Считаю, что думать только об эстетике — ошибка, надо рассматривать проблему шире: некорректное положение челюсти дает неравномерную нагрузку на весь организм, это сказывается в целом на всем теле, так что даже с этой точки зрения важно, чтобы прикус был правильным.

Поэтому два с половиной года носил брекеты. Не очень комфортно и дорого, но я это сделал. После этого стоял вопрос уже об эстетике, поэтому сделал дополнительно виниры, при этом осознанно не ставил себе огромные керамические белые виниры, как делают некоторые.

В общей сложности в 9 тыс. рублей обошлись брекеты, ежемесячные коррекции, капы и так далее. Виниры — около $12 тыс., так как были доплечение и пластика десны.

Фото: onliner.by

Две пересадки волос стоили около $4,5 тыс.

— Я видел, что постепенно начали выпадать волосы. В попытке решить проблему одно время использовал стандартные неинвазивные методики. Но, к сожалению, пришлось перейти к радикальным мерам.

Первую пересадку делал в Беларуси, вторую спустя время решил повторить в Турции, потому что в первый раз ты не знаешь о подводных камнях, которые всплывают впоследствии. Например, что алопеция прогрессирует с возрастом. Как показала практика, в Беларуси качество на порядок выше, хотя все говорят, что Турция — это Мекка по пересадке волос.

Были в этой истории преображения и уколы красоты.

— У меня были этапы, когда случались условные переборы в трансформации внешности, но я знал, что это обратимо. Условно говоря, была инъекционная косметология, филлеры, я понимал, что, если мне не нравится, я могу рассосать филлеры, и этого не будет. Это не радикальные манипуляции, которые приведут к чему-то непоправимому.

«В плане ухода я минималист»

А что насчет текущих трат на внешность? Отдельного бюджета условно «на красоту» у Валентина нет — на конкретную сумму, которую надо тратить на внешность, он не ориентируется. Если посчитать все траты, то это не космические деньги.

— Стригусь в парикмахерской «Город красоты» возле дома и не парюсь. У меня нет особых проблем, что надо что-то камуфлировать, менять форму головы, поэтому 10 рублей — и функционал стрижки выполнен.

Фото: onliner.by

Маникюр, педикюр я предпочитаю делать дома сам раз в две-три недели, потому что умею и это просто. Плюс иногда салоны красоты не сильно следят за чистотой инструмента, а подхватить что-то я бы не хотел.

Не принимаю бездумно БАДы, сдаю анализы и, если вижу дефицит, принимаю нужные витамины.

В зал хожу каждый день по часу, так заведено. Пропускаю только тогда, когда болею. Абонемент — 80 рублей, иногда хожу в бассейн — тоже 80 рублей.

В зале делаю максимально щадящие упражнения, которые позволяют функционально развивать тело, но при этом без потенциальных рисков для здоровья. Потому что все равно ресурс нашего организма не вечный — когда тебе 20 лет, ты этого не чувствуешь, когда за 30, начинаешь чувствовать изменения в своем теле и понимаешь, что хочется сохранить прежде всего здоровье, а не просто эстетику. Я не могу сказать, что есть перебор и я квадратно-перекачанный.

Фото: onliner.by

Делаю лазерную эпиляцию, потому что мне кажется, что так я выгляжу эстетичнее. Я примеряю на себя: мне это было бы нормально или слишком — если окей, то делаю.

В своем аккаунте в TikTok Валентин показывает огромный шкаф с косметикой — эти продукты предоставляются брендами для тестирования. Потом многое раздаривается друзьям и знакомым, для собственного пользования остается только небольшая часть.

— В плане ухода за кожей лица и тела я большой минималист, потому что многие вещи просто навязаны маркетологами и производителями косметики. Считаю, что нашей коже все равно, нанесем мы десять слоев ухода по азиатской схеме либо просто ее умоем и нанесем один рабочий продукт вроде увлажняющей сыворотки или крема.

Не имею ничего против декоративной мужской косметики, если это уместно. Если будет фотосессия, важная встреча, просто хочется выглядеть чуть свежее, можно воспользоваться, допустим, корректором. Мужская косметика популярна в Азии, там не видят в ней ничего плохого. Но, на мой взгляд, она не должна быть видна.

Фото: onliner.by

Многие люди рассматривают варианты крайности: если «декоративка» — значит, слой тонального крема, реснички, бровки и так далее… Но это крайности. Легкий тон, солнцезащитный крем и уход. На лице это не видно практически вообще, просто чуть более ровный тон.

«Гиперидеализация рушит гармонию внешности»

Фото: onliner.by

К женской красоте у общества требований стандартно больше, чем к мужской. Валентин считает, что каждый сам определяет, что для него считается красивым, а многие тренды относительно внешности навязаны.

— Для меня и мужская, и женская красота — это проявление здоровья и, условно говоря, природной правильности и симметричности. Пропорциональное лицо, гладкая и красивая кожа, здоровый оттенок кожи, склер глаз, зубов, густота и блеск волос — для меня это все проявления красоты.

Есть категория девушек, которые считают, что ухоженность и красота — это переделывание себя: сделать себе губки, волосы. Для меня это некрасивость, неприятие себя. Они будут уверять, что это ухоженность. Но мне кажется, что ухоженность — это не вот такие огромные ресницы и губы, это не гипертрофирование своих данных.

Мне кажется, что самая красивая и гармоничная внешность — та, которая немного подчеркнута, но не кричащая. Гиперидеализация рушит гармонию внешности.

При этом Валентин считает, что внешние вмешательства могут быть оправданны — например, то же популярное сейчас увеличение губ.

— Все очень индивидуально. На мой взгляд, иногда это оправданно. Если по гармонии лица это будет хорошо и красиво, то почему нет. Ультратонкие губы ассоциируются со злостью, скукой. Это считывается как черта характера, хотя это может совершенно не коррелировать с реальностью.

В большинстве своем гиперналитые губы без очерченности, которая пропадает из-за того, что натягиваются ткани, — это фу. Но это мое восприятие. Может, для кого-то это будут красота и сексуальность.

Если все гармонично и вы чувствуете себя хорошо, живите с тем, что есть. Если дискомфортно и это просто психологическая проблема из-за излишнего фокуса на внешности, сделайте и наслаждайтесь.

Фото: onliner.by

Помню период, когда я не выходил на улицу, потому что у меня было пару прыщей, и мне казалось, что я урод. Это просто подростковый период, когда чувствуешь особую уязвимость перед социумом, в том числе из-за внешности. К счастью, многие этот период проходят и забывают о нем, а некоторые фиксируются и живут так очень долгого. Так появляются проблемы вроде «Не могу позволить себе выйти без макияжа за хлебушком».

У меня были ужасные зубы, я понимал, что сам ничего с этим не сделаю, это просто моя генетическая особенность. Пошел и сделал себе зубы — в этом нет ничего такого. Я мог сделать ослепительную улыбку, но я понимаю, что это будет смотреться инородно. Никто не говорит: «А где такие виниры сделал? Дай контакт стоматолога». Максимум, что спрашивают, отбеливаю ли я зубы.

Идеальная манипуляция со своей внешностью — чтобы со стороны казалось, что человеку просто повезло, это его природные данные.

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