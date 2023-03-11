«Бук-M3» разлетелся на сотни метров: эпичный момент уничтожения российского ЗРК 11.03.2023, 13:35

иллюстративное фото

Украинские артиллеристы нанесли удар высокоточным снарядом «Экскалибур».

44-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ им. Гетмана Даниила Апостола разгромила на Запорожском направлении российскую фронтовую систему противовоздушной обороны (ПВО).

Зафиксировано уничтожение российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3».

Кадры опубликовал 11 марта на своем канале в Telegram депутат Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.

Удар по российскому ЗРК 9K317M «Бук-M3» корректировал украинский беспилотник. Он и зафиксировал момент ликвидации на видео.

Предварительно, для атаки использовался высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности «Экскалибур» (Excalibur).

В результате «прилета» детали машины разлетелись в разные стороны на сотни метров. Судя по кадрам, восстановлению она уже не подлежит.

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