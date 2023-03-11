Медики рассказали, как похудеть всего за одну неделю 11.03.2023, 13:46

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Простые правила помогут избавиться от лишнего веса.

Соблюдение нескольких правил здорового образа жизни поможет вам похудеть за неделю в домашних условиях.

О советах специалистов-медиков пишет издание stylecraze.com.

Соблюдайте правила 80/20

Это правило позволяет вам есть питательную пищу 80% времени, оставляя 20% времени на любимую еду. Так вы можете меньше переедать и контролировать себя, когда вам захочется перекусить.

Установите время

Превратите себя в медленного едока. Цените еду, которую вы едите. Установите таймер на 20 минут и убедитесь, что вы тратите каждую минуту на вкушение блюда перед вами. Внимательное питание и хорошее пережевывание пищи могут помочь в похудении. Переедание может привести только к перееданию, потому что ваш желудок не успевает сообщить мозгу, что он полон и сыт.

Уменьшите порции

Всегда важно проверять, что у вас на тарелке, по качеству и количеству. Контроль порций – это хорошая практика не только для похудения, но и снижения чрезмерного потребления энергии. Разделите порции пополам и убедитесь, что вы выбираете меньшие порции.

Исследование, проведенное в Университете штата Пенсильвания, показывает связь между большими порциями и ожирением. В нем также говорится, что для контроля веса вы можете есть большие порции низкокалорийных продуктов.

Не ешьте перед телевизором

Сочетание времени просмотра телевизора с обеденным временем может привести к бездумному приему пищи. Вы склонны сосредотачиваться на происходящем на экране телевизора и перестаете осознавать, что происходит у вас во рту и желудке. В конце концов, вы переедаете.

Хорошо спите

Режим сна во многом зависит от вашего веса. Недостаток сна может привести к увеличению веса.

Уменьшите потребление рафинированных углеводов

Один из способов быстро похудеть – сократить потребление сахара, крахмала или углеводов. Этого можно добиться благодаря диете с низким содержанием углеводов или уменьшив количество рафинированных углеводов и заменив их цельнозерновыми продуктами.

Это может помочь обуздать аппетит, снизить уровень инсулина и заставить вас похудеть.

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