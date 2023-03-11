Российские партизаны атаковали Байкало-Амурскую магистраль
- 11.03.2023, 13:58
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Парализовано движение поездов в республике Бурятия.
Российские партизаны нанесли очередной удар по стратегической инфраструктуре Кремля.
Несколько дней назад активисты движения РДПС уничтожили комплекс СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки — ред.) на Байкало-Амурской магистрали, на отрезке в районе республики Бурятия.
«Один состав с ГСМ (горюче-смазочными материалами — ред.) не успевает к месту назначения, придется теперь двигаться зигзагами в обход», — сообщили российские партизаны.