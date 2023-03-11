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Валерий Карбалевич: Лукашенко ударили в болезненную точку

  • 11.03.2023, 14:08
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Валерий Карбалевич: Лукашенко ударили в болезненную точку

Диктатор паникует в ожидании предательства госаппарата и силовиков.

Политолог Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал о том, зачем госслужащим в Беларуси угрожают смертной казнью.

— Полагаю, что закон принят в том же русле усиления репрессий и подведения под это законодательной базы.

Есть еще один момент — закон касается госслужащих, чиновников и представителей силовых структур. Для Лукашенко очень важна лояльность именно этих людей.

Белорусский правитель очень болезненно относится к демаршам госаппарата и силовиков.

Лукашенко считает действия чиновников, которые отказались выполнять его команду, предательством.

Поэтому так болезненны для него любые попытки именно чиновников перейти на другую сторону, поэтому в их отношении наказания должны быть более жесткими, чем в отношении остальных людей.

История показывает, что в момент острого политического кризиса самые преданные соратники могут резко изменить свою позицию. На этот случай, думаю, каких-то непредвиденных обстоятельств или на случай повторения событий 2020 года дополнительным фактором, скажем, страховкой от нелояльного поведения и будет этот закон.

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