Гойда, маги и колдуньи! 8 Телеграм-канал «Можем объяснить»

11.03.2023, 14:16

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Мракобесие стало неотъемлемой частью российской пропаганды.

Российская Академия Наук своим постановлением упразднила комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научного знания (их еще в 1998-м основал академик Виталий Гинзбург). Их функции передали экспертному совету при РАН. Это произошло настолько негласно, что о произошедшем не знал даже глава упраздненной комиссии Евгений Александров. Бюрократы от науки никак не обосновали свое решение.

Мракобесие все больше захватывает российские СМИ. А пропаганда выдает лженаучные мистификации за факты. Вот о каких «чудесах» рассказывают россиянам:

Геополитическая мистика

СМИ все чаще говорят о предопределенной судьбе России. В своей программе на «России-24» Никита Михалков заявил, что видел на полу в храме вырезанный в древности символ «СВО», а «боевой экстрасенс» на НТВ назвал дату победы над Украиной. Оракулы уже комментируют и геополитику (на видео).

Военная мистика

С начала войны СМИ регулярно говорят о «божественном присутствии» в российской армии. Богородица Донецка якобы плакала кровавыми слезами, а икона в храме Александра Невского замироточила во время молебна батальона «Русь».

Научная мистика

Мистическая пропаганда проникает и в медицинскую сферу. Первый канал записал целый выпуск вечерней передачи о верховном шамане, который «может лечить онкологию», а КП рассказала, как спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин лечит людей руками.

Дипломатическая мистика

Претензии, которые Россия предъявляет Западу, состоят из мистификаций. СМИ несколько месяцев распространяли фейки об украинских биолабораториях, а сайт Госдумы публиковал сообщения о сборе биологического материала россиян американцами.

Антинаучная пропаганда приводит к снижению уровня образования. Уже треть россиян верят в существование порчи и сглаза (это максимум за 10 лет).

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