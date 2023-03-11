закрыть
11 марта 2023, суббота, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гойда, маги и колдуньи!

8
  • Телеграм-канал «Можем объяснить»
  • 11.03.2023, 14:16
  • 7,194
Гойда, маги и колдуньи!

Мракобесие стало неотъемлемой частью российской пропаганды.

Российская Академия Наук своим постановлением упразднила комиссии по борьбе со лженаукой и фальсификацией научного знания (их еще в 1998-м основал академик Виталий Гинзбург). Их функции передали экспертному совету при РАН. Это произошло настолько негласно, что о произошедшем не знал даже глава упраздненной комиссии Евгений Александров. Бюрократы от науки никак не обосновали свое решение.

Мракобесие все больше захватывает российские СМИ. А пропаганда выдает лженаучные мистификации за факты. Вот о каких «чудесах» рассказывают россиянам:

Геополитическая мистика

СМИ все чаще говорят о предопределенной судьбе России. В своей программе на «России-24» Никита Михалков заявил, что видел на полу в храме вырезанный в древности символ «СВО», а «боевой экстрасенс» на НТВ назвал дату победы над Украиной. Оракулы уже комментируют и геополитику (на видео).

Военная мистика

С начала войны СМИ регулярно говорят о «божественном присутствии» в российской армии. Богородица Донецка якобы плакала кровавыми слезами, а икона в храме Александра Невского замироточила во время молебна батальона «Русь».

Научная мистика

Мистическая пропаганда проникает и в медицинскую сферу. Первый канал записал целый выпуск вечерней передачи о верховном шамане, который «может лечить онкологию», а КП рассказала, как спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин лечит людей руками.

Дипломатическая мистика

Претензии, которые Россия предъявляет Западу, состоят из мистификаций. СМИ несколько месяцев распространяли фейки об украинских биолабораториях, а сайт Госдумы публиковал сообщения о сборе биологического материала россиян американцами.

Антинаучная пропаганда приводит к снижению уровня образования. Уже треть россиян верят в существование порчи и сглаза (это максимум за 10 лет).

Телеграм-канал «Можем объяснить»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов