Медведеву дали неподъемную задачу 11 Эль Мюрид

11.03.2023, 14:27

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Экс-президент РФ на «железного наркома» похож не очень.

Озвучена весьма интригующая информация о том, что Медведеву (который бывший президент) поручено курировать и обеспечить до конца года призыв на контракт 400 тысяч новых добровольцев-контрактников в армию.

Задумано это, как можно понять, в качестве альтернативы принудительной мобилизации, которая назрела, но которую проводить все более рисковано в связи с тем, что горячо одобряют любые решения президента 80 процентов населения, но вот принимать личное участие в их реализации спешит совершенно иное количество.

Поэтому рискованный сценарий пока отложен, попробуют через добровольность. Как именно это получится у власти, которая проваливает вообще все, за что берется, сказать сложно. Да и Медведев на железного наркома похож не очень. Поэтому, скорее всего, история эта закончится очень быстро, а потому придется решать ее более привычными методами.

Не исключен вариант, что Медведеву дали неподъемную задачу как раз для того, чтобы он ее завалил и решить проблему возможного его возвращения из-за печки.

Мюрид Эль, t.me

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