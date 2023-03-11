ВСУ разгромили военную базу РФ под Мариуполем: десятки ликвидированных

ВСУ разгромили военную базу РФ под Мариуполем: десятки ликвидированных1
- 11.03.2023, 14:34
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Мощный удар был нанесен по месту размещения оккупантов в поселке Мангуши.
В поселке Мангуши прилетело по месту размещения русских оккупантов. Пока известно об около 20 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Как пишет Андрющенко, взрывы раздавались в Мариупольском районе около часа ночи. Теперь «бавовну» зафиксировали и в Мангуше.
«Немного «кары небесной» посетило размещение оккупантов", - добавляет советник городского головы.
Пока известно об около 20 погибших российских оккупантах и еще около 7 тяжелораненых, которые «решают, будут ли они хорошими, или будут демобилизованы по состоянию здоровья».