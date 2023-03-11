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Циклон сместился: какая погода придет в Беларусь в воскресенье

  • 11.03.2023, 14:41
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Циклон сместился: какая погода придет в Беларусь в воскресенье

Станет ли меньше ветра и снега?

На субботу, 11 марта, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра. Но может в воскресенье станет получше? Увы, в Белгидромет Минприроды развеяли надежды на потепление.

В воскресенье, 12 марта, циклон сместится в северо-западные районы Европейской России, а наша страна окажется в его тыловой, более холодной и ветреной части. Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут на большей части территории, ночью по востоку страны еще сохранится мокрый снег с дождем. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, поэтому местами не исключены метели. Температурный фон понизится и составит ночью 0…-6 °С, а днем −2…+4 °С.

В начале следующей недели сохранится неустойчивая ветреная погода.

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