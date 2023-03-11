Пригожин бросил дерзкий вызов Путину 2 Анатолий Несмиян

11.03.2023, 14:47

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Анатолий Несмиян

Хозяин «Вагнера» отбирает важную монополию у главы Кремля.

Пригожин выступил с новым заявлением: «ЧВК «Вагнер» должна превратиться из просто частной, лучшей в мире, подчеркиваю, армии, которая способна оборонять государство, - она превратится в армию с идеологией и эта идеология - как раз борьба за справедливость!»

Заявление можно было бы назвать в некотором роде знаковым. И сразу возникает вопрос: справедливость - категория относительная. Она, являясь высшей ценностью (одной из двух), именно по причине своей базовой природы не может быть абсолютной. Справедливость не бывает одна на всех - она всегда хороша для одних и совершенно нехороша для других. Что, кстати, прекрасно, так как такая относительность всегда противоречива, а значит - создает разность потенциалов и является источником и двигателем развития.

Однако без формулирования: справедливость для кого, лозунг о борьбе за нее выглядит абстрактным. Это и есть основной минус заявления Пригожина.

Тем не менее, он совершенно точно уловил запрос, так как все попытки власти нарисовать (как обычно, на коленке) новую идеологию наталкиваются на то, что все предлагаемые ею идеи исходят из вторичных ценностей, которые фактически висят в воздухе, не имея опоры.

Приснопамятный патриотизм, который в свое время пытался продвигать Путин, в его прочтении является банальным солидаризмом, между прочим, идейной предтечей фашизма. Любить родину в версии Путина - это любить в первую очередь его, который и символизирует эту родину. А любые сомнения в его личном величии автоматически приравниваются к нелюбви к родному отечеству и соответствующим оргвыводам. В телевизоре эта конструкция работает, в реальной жизни - нет. То же самое и с другими вторичными ценностями, которыми пытаются подменить основную. Та же традиция, скрепы и вот это вот все - оно только звучит и выглядит интересно и увлекательно, но чтобы зажечь - увы.

Без базовых основ все это висит в воздухе и не работает. А в базе всегда есть только свобода и справедливость. Ничего другого человечество за всю свою историю не смогло придумать.

Поэтому любая идеология без опоры хотя бы на одну из этих ценностей изначально мертва.

Уже поэтому сам факт того, что вообще произнесено слово «справедливость» в качестве основы идеологии, выглядит весьма интересно в современной России, где это слово, а главное - смысл, который в него заложен - является буквально табу и произносится скороговоркой.

Теперь осталось понять, что именно понимает Пригожин под этим крайне непростым понятием, как именно он его определит, после чего будет понятно, на какую именно аудиторию эта идеология будет рассчитана.

Анатолий Несмиян, t.me

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