Денис Урбанович: Одного россиянина сразу положил из «бульдога» 5 11.03.2023, 14:58

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Боец полка Калиновского после ранения возвращается на фронт.

Боец батальона «Волат» полка Калиновского Денис Урбанович рассказал «Радыё Свобода» о своем третьем ранении, бое с вагнеровцами в Бахмуте и встрече с Зеноном Позняком.

Бывший председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович после третьего ранения, полученного в боях за Бахмут, второй раз проходит медицинскую комиссию. Первая попытка получить разрешение медиков на возвращение на фронт для белорусского воина с позывным «Ваўкалак» была неудачной — остается проблема с печенкой, поврежденной в результате пулевого ранения. Денис надеется пройти комиссию со второй попытки и уже снова собирается на фронт под Бахмут.

«Что мне два ребра частично удалили, как пулю доставали, знал сразу. Но только через месяц медик сказала, что мне еще и печенку зашивали. Там, куда попала пуля. Какая-то опухоль вылезла, поэтому сразу на фронт не разрешили», — рассказал Денис о результатах первого медосмотра.

Боец говорит, что сначала от результатов комиссии сильно растерялся, какое-то время не находил себе места, но сейчас взял себя в руки, отбросил сомнения и проходит комиссию снова.

«Все будет хорошо. Еще подлечусь и вернусь. Не представляю, что бы делал где в Польше, пока ребята продолжают воевать. Не брошу их. Надо помогать живым, надо мстить за мертвых. Может, не сразу начну выходить на боевые задания, но что вернусь — это точно. Уже виделся с «Генералом» (позывной непосредственного боевого командира Дениса Урбановича. — РС), тот говорит, что занятие мне найдет», — поделился планами бывший молодофронтовец.

«Сначала думал, что это украинцы»

Третье по счету и самое тяжелое ранение Денис Урбанович получил в январе. Бой был тяжелый, неожиданный. Врагов — вдвое, если не втрое больше, рассказывает Урбанович. Солдат добавляет, что большинство белорусским воинам удалось уничтожить, но и сами пострадали — пять раненых, а два украинских бойца, которые также принимали участие в бою, погибли. На вопрос, думал ли о смерти, когда получил пулю, Денис ответил: «Не успел. Зато она обо мне думала», — и рассказал в деталях о той битве.

«У нас все ранения были получены как у лежачих. Одному в шею, другому в плечо. Моя пуля попала в бронезащиту, вошла через грудину и пошла дальше. А началось с того, что отправили проверить блиндаж, который раньше был занят украинцами. Когда туда направили, то по рации сказали, что уже нет никого вообще. Беру двух парней с собой, идем. Поднимаем дрон — никого не видно. Оказалось, там два россиянина были в густом кустарнике, и мы на них наткнулись. Подходим, приказываю двум нашим лечь, а сам двинулся вперед. Увидел того россиянина, даже заговорить с ним успел, так как сначала думал, что это украинцы, но предостерегла их внешность. Не похожи, какие-то слишком чернявые. И в этот момент второй из них перезарядил автомат. Я услышал и выстрелил по ним из «бульдога» (револьвер, пригодный для ближнего боя. — РС). Одного сразу положил, а другой начал с окопа по нам стрелять. И тоже попал», — вспоминает Денис начало боя.

Что почувствовал, когда пуля попала в тело? Боец сравнивает момент с ударом кулаком и говорит о сильном толчке. Сразу скатился в ровчик, оружие из рук вывалилось.

«Подумал о тех двоих, которые со мной были, что им кранты. У самого воздух в легких перехватило, дышать не могу. Еле смог по рации сказать, что я трехсотый — значит, ранен. Получается, что я лежу, а за холмом — россиянин с автоматом, а я без автомата. И вылезти не могу, потому что очень плотный огонь — россияне начали своего поддерживать. Кусты просто сечет.

Но полежал и решил пойти: подстрелят так подстрелят. Прошел метров 15, снял броню и смотрю — дырка в грудине, кровь сочится. Тогда ребята меня встретили, оказали первую помощь. Уже чувствовал сильную боль, но еще успел по рации позвать помощь, пулеметчиков.

Тут возвращаются два парня, которые со мной были. Обрадовался за них. Парамедик пробил мне иглой грудь, выпустил воздух. Но в легких уже была кровь, игла забивалась. Тогда воткнул вторую иглу, и я стал нормально дышать. Поставили катетер, укололи наркотик. Даже не разбавляли, весь. Бок очень сильно болел, и я понял, что там где-то пуля, в ребрах. Но вокруг идет бой, стрельба. Впереди враг, по бокам враг, и сзади враг пытается прорваться. Как выйти? И тогда я снова просто поднялся и пошел к своим. И так вышел к медикам, и повезли меня на эвакуацию.

А как довезли, то сказали, что у меня, оказывается, сердце останавливалось где-то на 40 секунд».

«Ваўкалак» — 200-й»

Детали о своей эвакуации в тыл Денис знает от парамедика, которую называет позывным «Север». Та рассказала, что остановка сердца в таких случаях бывает, так как когда пуля пробивает внутренние органы, у человека срабатывает рефлекс, и сердце может отключиться. Тогда его запускают массажем, но в случае Урбановича массаж сердца не могли делать, так как пуля пробила грудь как раз у сердца. Подождали, что-то еще укололи и по рации передали, что «Ваўкалак» — 200-й», то есть убит.

«Когда ложился для эвакуации, то лег на левый бок, потому что болело в правом, и так потерял сознание. А по дороге вдруг попали в яму, лопнуло колесо, машину подбросило и, видимо, сердце запустилось. Но я этого ничего не помню. Уже в Днепре, в реанимации, проснулся от того, что задыхаюсь, не хватает воздуха. Лежу в какой-то темноте, с порезанным животом. Из Днепра потом перевели в Киев. Там еще неделю полежал в больнице, начал постепенно ходить».

Батальон «Волат»

Денис возвращается к деталям последнего для себя боя. Говорит, что перед выходом на задание знал, что бой будет тяжелый. Бойцов-белорусов с ним было 14, еще в помощь дали 10 украинцев. Рассчитывали, что день проведут на новых позициях, но ночью им передали, что русские сзади, атакуют дома. Тогда белорусы поняли, что отойти не получится, будут стоять там до конца, пока не отобьются от врага. И выстояли. Правда, понесли потери — 6 раненых.

Урбанович говорит, что не хочет бросать свою часть в том числе из-за отношения к нему командиров. Вспоминает просто: «Руководство обороны Бахмута довольно тем, как воюет моя группа. Не раз слышал, как говорили: «Туда пойдет группа «Ваўкалака», они более подготовлены»

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По словам Дениса Урбановича, в батальоне «Волат», в составе которого он воюет командиром группы, много молодофронтовцев. Фамилий боец не называет, так как не все хотят, чтобы о них стало известно. Да и не известность главное, считает Денис.

«Мы все клялись, что будем бороться, в том числе мстить за наших друзей, которые погибли. Да нам и сдаваться в плен нельзя. Пока что будем воевать и одновременно формировать белорусскую независимую армию. Людей к нам подъезжает все больше. Если мы полк Калиновского, то хотелось бы, чтобы нас было столько, сколько нужно для полного состава. Но пока воюют только два батальона: наш — «Волат», и второй — «Литвин».

«До Киева «за три дня» не дойдут, это точно»

Ситуацию под городом Бахмутом на западе Донецкой области, за который ожесточенные бои идут с осени, Денис Урбанович называет чрезвычайно тяжелой. Отмечает, что всю зиму постепенно, по несколько метров в день, но россияне продвигались вперед. Ту местность, где его ранило, на окраине города неподалеку от дороги на Соледар, пришлось все же отдать врагу. Причины, замечает белорусский воин, не только в количественном превосходстве противника.

«Друзья-украинцы хорошие и мужественные воины, но у них все же много и бардака. Взять тот бой, когда нам в помощь дали 10 украинских мобилизованных. Спасибо, но они не умели даже гранаты бросать, только стреляли из автоматов. У них броники, по 4 магазина, и все, больше никакого оружия. Да еще и боятся.

С разведкой тоже есть проблемы. Тогда, перед нашим выходом, там должны были все проверить и зачистить, еще утром, но ничего не зачистили. И в итоге уже, когда мы пошли в бой, так россияне оказались и впереди, и по бокам, и сзади.

Потом по трупам подсчитали, что их было где-то 25-28. У нас в резерве 10 человек — и это все. А у них резервы бесконечные. Идут и идут. Новое наступление планируется — это видно. Говорят, что и на Запорожье попрут. Но они еще готовятся, потому что много сил затратили на Соледар, на Бахмут. Однако до Киева «за три дня» не дойдут, это точно».

Несмотря на это, Денис считает, что шансы удержать Бахмут у украинской армии еще есть: «Если подтянуть технику, которая едет из-за границы по ленд-лизу, то удержаться можно».

По сведениям, которые Денис получил от друзей из полка Калиновского, из-под Бахмута российское военное командование отвело вагнеровцев, а им на замену завели вэдэвэшников-кадровиков. «Немного стало спокойнее, говорят. Ресурс у них заканчивается, не вечен. Но наши не исключают, что может быть новое наступление где-то в апреле».

Урбанович не исключает, что регулярные воинские части Беларуси могут присоединиться к агрессии против Украины. Солдат ссылается на источники в Беларуси, от которых слышал о подозрительной военной активности.

«Всех друзей, кто служил со мной в Марьиной Горке, всех призвали заново. С одним я поговорил. Тот сказал, что наших друзей призвали, некоторых только отпустили, но большинство погнали в сторону Пинска. Как приехали, сразу поступили под командование русских командиров из «Вагнера», которые объясняли, как убивать, как резать. И других фактов хватает.

Поэтому полагаю, вполне вероятно, что Лукашенко решит помочь Путину людьми, не только техникой или обучением. Не исключаю, что наши войска уже воевали. В прошлом году, когда россияне заходили в Бучу, среди них были и белорусские СОБРовцы. Как говорится, «для повышения квалификации». Украинцы в больнице рассказывали, как били белорусов на Черниговщине и как те, когда отступали, бросали записки, просили прощения. И у некоторых из тех, кого перебили на трассе до Киева, были белорусские знаки, белорусские флажки», — рассказал Урбанович. Подтверждений этой информации в других источниках нет.

О Бахмуте

О том, что Бахмут держится, Денис знает не только из сводок командования и новостей по ТВ.

«Вчера знакомый украинец прислал оттуда видео — ездят по городу на броне, усиливаются. Роют окопы, блоками выкладывают баррикады. Как сам туда приеду и посмотрю своими глазами, тогда больше буду понимать. Понятно, что если у Зеленского прошло заседание ставки и решили Бахмут не сдавать, то войска будут выполнять приказ. Но если россияне снова сильно надавят и снова возникнет угроза окружения, то могут все же сдать. Ведь вопрос в людях. Если Россия бросит туда еще столько же, сколько там уже положили, то все может быть».

Бой с вагнеровцами

Вспоминает белорусский воин с позывным «Ваўкалак» и боевые встречи с наемниками частной военной компании «Вагнер». По словам Дениса Урбановича, эти были одеты и вооружены гораздо лучше солдат российской армии: современная форма, хорошее оружие с глушителями и всеми нужными приспособлениями, средства связи.

«И по ведению боя сразу поймешь, что это вагнеровец», — говорит командир группы батальона «Волат» Денис Урбанович. Вот что он рассказал о бое с вагнеровцами, который произошел на окраине Бахмута.

«Сидели с ними по разным домам. Здесь мы, а через две линии огородов — дом с россиянами, их восемь человек. Они там опорный пункт устроили. Это когда выделяется группа, закрепляется, а потом к ним подтягиваются другие, и оттуда они выходят на различные боевые задания. Постепенно их станет все больше и больше, поэтому такой пункт нужно как можно быстрее истреблять. Вот нам пришел приказ с ними разобраться. Сначала наблюдали за ними. Видим, что там профи. Автоматы с глушителями, ручные гранатометы. Каски хорошие, броня хорошая. Форма черная. Сначала перестреливались, но потом вижу, что так ничего не изменишь, поэтому пришлось дважды выбегать из дома с гранатометом и стрелять им по окнам.

На свой риск выбегаешь на пару секунд, тебя парень страхует, чтобы не подстрелили. Главное — быстро попасть в окно. У меня получилось. Часть дома разнесло — двое их там погибло, трупы остались лежать, остальные убежали».

После возвращения в часть Денис доложил командованию о выполненном задании и при этом, как говорит, добавил об ошибках, которые сделала прежняя разведка.

«Ведь так бывает: чего-то не заметят, а потом нас там ждет совсем другое, отсюда и потери. Мы когда сами готовим задание, то запускаем дрон, все проверяем. А как нам спускают задание, то может быть по-разному. Поэтому сейчас только с дронами работаем. Дрон выполняет огромную роль в современном бою — без него никак».

О встрече с Зеноном Позняком

В конце января лидер партии КХП БНФ Зенон Позняк приехал в Бахмут и там встретился с бойцами полка Калиновского. Видел Позняка и Денис Урбанович, но их встреча состоялась в Киеве. Денис вспоминает, как Позняк крепко пожимал ему руку и с улыбкой говорил, что «рад видеть Дениса всего в дырках».

«Мы поговорили о «Молодом фронте», о созданной господином Позняком «Вольнай Беларусі». Позняк объяснил цель приезда в Бахмут — привезти дроны, денежную помощь нашим бойцам, поговорить с ними, познакомиться. Слава богу, что съездил. Даже был в тех местах, которые обстреливаются. В его годы доехать туда — это многого стоит. Ведь в Бахмут даже добраться сложно.

«Нас ждут в Беларуси»

Денис признался, что в Украине у него была девушка, из Запорожья, но после второго ранения они расстались. Эта потеря ему до сих пор болит не меньше ранения.

«После моего второго ранения девушка захотела, чтобы ушел из армии, положил рапорт об увольнении. Сказал, что нет, буду дальше воевать. А раз так — все. Разошлись. Ну, ничего. Сейчас батальон — моя семья, без которой мне никак. Боевая дружба, после того как тебя вытащили раненого с поля боя, становится еще сильнее, я бы сказал, непреодолимой. А меня после второго ранения как раз вытаскивали без сознания с поля боя. И что, я после этого ребят брошу?»

Есть и вторая причина, почему не хочет « уходить в отставку», признается Урбанович.

«Еще не покидает идея белорусской независимой армии, которую ждут в Беларуси. Надо нам иметь такое же формирование, как батальон «Азов» в Украине. Они делают очень большое дело. Там люди с большим боевым опытом и большие патриоты, все разговаривают на родном украинском языке. Нам подобные части очень нужны».

Денису Урбановичу в расположении штаба в Киеве вручили боевую награду Украины —медаль «За бойові заслуги». А также представитель Рады БНР вручил ему солдатскую медаль За боевые заслуги», учрежденную Радой БНР.

«Вчера я прошел медицинскую комиссию и 11 марта еду на фронт», — сказал Денис Урбанович.

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