Эксперт объяснил, как «умные бомбы» JDAM для ВСУ изменят ситуацию на фронте
- 11.03.2023, 15:04
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Оружие является более эффективным, чем реактивные снаряды к HIMARS.
Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «1+1» подробно объяснил, как «умная бомба» JDAM способна повлиять на ход боевых действий.
По словам эксперта, ее применение ограничено разгонным аппаратом. Расстояние поражения достигает 80-82 км. Но для того, чтобы эта бомба вышла на максимальное расстояние, нужно набрать высоту самолету и разогнаться.
«Речь здесь не о самой бомбе, а об обвесах, которые придают ускорение, и крыльях, которые могут обеспечить управляемость бомбы. То есть фактически свободнопадающая бомба превращается в управляемую», — пояснил Кузан.
Благодаря именно мощности JDAM является гораздо более эффективной, по мнению эксперта, чем реактивные снаряды к HIMARS.
«Единственный вопрос - должны быть подавлены вражеские средства радиоэлектронной борьбы и ЗРК. Только в таких условиях можно использовать ее, чтобы максимально близко подойти к линии фронта и не попасть на вражеские радары», — заявил Кузан.
Он подытожил, что эта бомба - очень эффективная, это уже проверено годами.
«Умные бомбы» для Украины
7 марта командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер заявил, что Украина уже задействует на поле боя «умные бомбы» JDAM. Точная конфигурация JDAM-ER, которые Украина получила, пока неизвестна. Хекер также отметил, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине современные электронные наборы, которые могут превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Они могут с высокой точностью поражать российские военные позиции на расстоянии до нескольких десятков километров.