В Березино мужчина попал в реанимацию после того, как снимал ГАИ на камеру 11 11.03.2023, 15:08

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Сотрудники Госавтоинспекции вели себя нагло и оскорбляли водителей.

В Березино силовики задержали мужчину за то, что он снимал, как ГАИ проверят маршрутки. Его отвезли в отделение, через час он оказался в реанимации — с сердечным приступом и со следами побоев, сообщает правозащитный центр «Вeсна».

Правозащитникам стало известно об инциденте, произошедшем 9 марта в Березино. По словам очевидцев, местный житель Владимир Пантюх снимал действия сотрудников ГАИ, которые проверяли маршрутки на автовокзале. Мужчина посчитал, что сотрудники Госавтоинспекции вели себя нагло и оскорбляли водителей. Когда его заметили с телефоном, то к нему подбежали, повалили мужчину на землю, а потом отвезли в отделение.

По словам правозащитников, через час Владимира Пантюха доставили в реанимацию с сердечным приступом и следами побоев. Сейчас мужчина находится в больнице под конвоем. У него 3-я группу инвалидности, Пантюх перенес 4 инфаркта и 3 операции по шунтированию.

Владимира Пантюха планируют судить — но по какой статье, пока неизвестно.

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