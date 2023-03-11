Дрон-камикадзе СБУ догнал и ликвидировал российский танк в движении
- 11.03.2023, 15:18
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Операцию спецподразделения «Альфа» показали на видео.
Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ продемонстрировали уничтожение российского танка дроном-камикадзе. Враг пытался скрыться, однако ему это не удалось.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Украинский FPV-дрон vs российский танк. Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались убежать, но им не очень это удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной победы», - пишет пресс-служба.