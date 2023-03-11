«Мы за солдат-срочников Лукашенко на куски разорвем»4
- 11.03.2023, 15:38
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Белорусы обеспокоены признаками массовой мобилизации в стране.
Вчера Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на новость об этом:
«Так не будет же мобилизации. Да, «ябатьки»?».
«Военкомы замучаются этих 230 человек искать: кто не уехал, уже два раза адреса сменил».
«Мы за солдат-срочников Лукашенко на куски разорвем».
«Денег нет, оружия нет, все эти заявления шизофреника Лукашенко — фейк ,нагнетание якобы страха для Польши и Украины».
«Судя по количеству набирают людей, которые должны организовывать массовую мобилизацию. И вот тогда как раз будут хватать студентов, работяг и под страхом пыток гнать на убой. Вероятнее всего плешивый рассчитывает загнать 100-200 тысяч «мобиков».
Ранее сайт Charter97.org опубликовал интервью с белорусским офицером, который считает, что если начнется наступление лукашенковской армии на Украину, дезертировать будут целые подразделения.