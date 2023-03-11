«Мы за солдат-срочников Лукашенко на куски разорвем» 4 11.03.2023, 15:38

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Белорусы обеспокоены признаками массовой мобилизации в стране.

Вчера Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на новость об этом:

«Так не будет же мобилизации. Да, «ябатьки»?».

«Военкомы замучаются этих 230 человек искать: кто не уехал, уже два раза адреса сменил».

«Мы за солдат-срочников Лукашенко на куски разорвем».

«Денег нет, оружия нет, все эти заявления шизофреника Лукашенко — фейк ,нагнетание якобы страха для Польши и Украины».

«Судя по количеству набирают людей, которые должны организовывать массовую мобилизацию. И вот тогда как раз будут хватать студентов, работяг и под страхом пыток гнать на убой. Вероятнее всего плешивый рассчитывает загнать 100-200 тысяч «мобиков».

Ранее сайт Charter97.org опубликовал интервью с белорусским офицером, который считает, что если начнется наступление лукашенковской армии на Украину, дезертировать будут целые подразделения.

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