закрыть
11 марта 2023, суббота, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы за солдат-срочников Лукашенко на куски разорвем»

4
  • 11.03.2023, 15:38
  • 6,208
«Мы за солдат-срочников Лукашенко на куски разорвем»

Белорусы обеспокоены признаками массовой мобилизации в стране.

Вчера Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на новость об этом:

«Так не будет же мобилизации. Да, «ябатьки»?».

«Военкомы замучаются этих 230 человек искать: кто не уехал, уже два раза адреса сменил».

«Мы за солдат-срочников Лукашенко на куски разорвем».

«Денег нет, оружия нет, все эти заявления шизофреника Лукашенко — фейк ,нагнетание якобы страха для Польши и Украины».

«Судя по количеству набирают людей, которые должны организовывать массовую мобилизацию. И вот тогда как раз будут хватать студентов, работяг и под страхом пыток гнать на убой. Вероятнее всего плешивый рассчитывает загнать 100-200 тысяч «мобиков».

Ранее сайт Charter97.org опубликовал интервью с белорусским офицером, который считает, что если начнется наступление лукашенковской армии на Украину, дезертировать будут целые подразделения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид
Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов