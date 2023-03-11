Оккупанты Крыма ждут наступления ВСУ: какая сейчас ситуация на полуострове 11.03.2023, 15:50

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Российский фронт на юге Украины может рухнуть в любой момент.

Во временно оккупированном Крыму россияне строят дополнительные оборонительные сооружения. Готовятся к наступлению ВСУ, оккупанты укрепляются по всему периметру полуострова, включая и Ленинский район, через который идет связь с РФ. «Власти» активно готовятся к эвакуации «чиновников», «правоохранителей», а также важных материалов и документов. Россияне не исключают, что им придется «эвакуироваться» также, как они сбегали с Херсона. Невзирая на деланный оптимизм «правительства», все больше людей понимают, что рашисты могут сбежать с полуострова. Почему строительство «оборонительных сооружений» на востоке Крыма следует рассматривать как важный признак растерянности оккупантов, об этом для «Апострофа» пишет украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Вне зависимости от того, какие именно дальнобойные вооружения ВСУ получат от западных партнеров, «бавовна» оккупированном Крыму стала весьма неприятным для оккупантов, но очень привычным явлением. Отсутствие серьезных достижений на Донбассе (особенно в направлении Бахамута и Угледара), на которые Кремль сделал политическую ставку, влияют на настроения среди оккупантов. Формальный собственник ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на днях сокрушался, если оккупанты не возьмут Бахмут, на который они бросили такие усилия, то весь их фронт, вплоть до оккупированного Крыма и самой РФ, может рухнуть.

Оккупанты перекидывают дополнительные силы в Крым и на запорожское направление, в том числе, опасаясь каскадного обрушения их позиций. Прорыв сухопутного коридора в Крым в районе Бердянска или Мариуполя (там «бавовна» бывает почти каждый день) загоняет их крымскую группировку в глухой угол.

Крымские коллаборанты и без откровений Пригожина, понимают, что кровавая кремлевская игра давно идет не так, как планировал российский диктатор Владимир Путин. Если в прошлом году они начали строить оборонные сооружения вблизи с Херсонской областью, то сейчас работы ведутся по всему периметру региона.

Из последнего – оккупанты начали возводить фортификационные сооружения, разделяющие Керченский полуостров от остальной территории Крыма. Кроме этого, известно по меньшей мере несколько линий обороны на территории аннексированного полуострова.

Сейчас, как сообщает сообщество «Крымские партизаны», на условной «границе» Керченского полуострова устанавливают противотанковые заграждения.

Не исключено, что именно эта линия, согласно замыслу российского командования, станет последним рубежом обороны оккупационной армии во время потенциальных боев за полуостров.

Российское командование рассматривают возможность украинского морского десанта на полуостров, а потому начали активно проводить инженерные фортификационные работы.

В связи с успешным продвижением ВСУ на юге страны, оккупационная армия в течение последнего месяца активно создавала новые оборонительные укрепления на севере Крыма. Первая из них находится в районе Армянска, со стороны перешейка и глубоко вынесена в сторону, а вторая – за ним.

Также сейчас фортификационные работы проводятся недалеко от Джанкоя, что является важным показателем. Сейчас Джанкой (как важный железнодорожный узел) выступает в качестве основной военной базы России, одного из ключевых элементов военной инфраструктуры оккупантов на полуострове.

Враг также ведет инженерно-фортификационные работы в 10 км от административной границы с Херсонской областью. Новая линия обороны построена русскими и к югу от города Армянск, сразу за селом Суворово.

Все это говорит о серьезных опасениях среди россиян по поводу дальнейшего контрнаступления ВСУ. В оккупированный Крым российское военное командование направило 150 солдат срочной службы из Челябинской области. Они будут строить на полуострове оборонительные постройки.

На этом фоне слова гауляйтера Сергея Аксенова о том, что возведение оборонных сооружений якобы соответствует неким «планам» оккупационной администрации, выглядят, как минимум, наивно. А его слова о том, что в перспективы фортификационные сооружения якобы могут привлечь туристов – и вовсе смешны. Основные «туристы», которые могут обратить на них внимание – украинские военные.

Следует также иметь в виду, что все фортификационные работы в России – один из элементов коррупции. И самое главное, проведение таких работ является политическим сигналом местному населению и странам Запада по поводу вероятности военного сценария деоккупации этих территорий со стороны ВСУ. Крымские «власти», оккупационное командование и стоящий за ними Кремль, расписываются в собственном стратегическом поражении. Где их «Киев за три дня»?

Вместо этого мы видим их действия оборонного характера на Таврийском направлении. В частности, они минируют побережье Днепра, обустраивают фортификации вдоль крымского перешейка и возводят «запасные» переправы через Северо-Крымский канал в районе узловых железнодорожных станций Херсонской области.

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