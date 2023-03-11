Сухопутные войска ВСУ: Оборона Бахмута ломает планы РФ 11.03.2023, 16:06

Украина сейчас выиграет время для накопления резервов.

Командующий Сухопутными войсками в Украине Александр Сырский заявил, что силы и ресурсы, которые Украина вовлекла в процесс обороны Бахмута, заставляют Россию отказаться от продвижения вперед. Таким образом Вооруженные силы Украины выиграют время для своего будущего контрнаступления, которое уже не за горами.

Заявление Сырского цитирует пресс-служба Сухопутных войск на своем Telegram-канале. Там говорится, что военачальник сейчас находится вместе с украинскими подразделениями на одном из самых тяжелых участков фронта. В Бахмуте ВСУ дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.

- Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед, – сообщил генерал-полковник.

Он отметил, что украинские защитники, которые сегодня обороняют восточный фронт - настоящие герои, ведь они, не жалея ни себя, ни врагов, наносят максимальные потери силам агрессора.

- Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами, - отметил командующий украинскими Сухопутными войсками.

Напомним, что интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

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