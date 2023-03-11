Коренные народы хотят отделиться: эксперт описал сценарий развала РФ 4 11.03.2023, 16:23

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Уже не будет так, как в начале 2000-х.

По состоянию на сегодняшний день все коренные народы России выразили желание отделиться от нее. Уже не будет так, как в начале 2000-х, когда чеченцы хотели выйти, а другие не поддержали.

Теперь стать независимыми хотят все. Об этом «24 Каналу» сказал руководитель Бурятского национально-демократического движения Доржо Дугаров.

- Этот проект «Российской Федерации» уже не имеет никакого будущего, никаких перспектив. Он точно развалится. Конечно, они могут попытаться законсервировать ситуацию и создать что-то «Севернее Кореи», – говорит Дугаров.

Но вряд ли это удастся, уверяет он, ведь для этого недостаточно сил и ресурсов. Возможен и вариант военной хунты.

- В любом случае национальные движения, что появились, уже не исчезнут. Люди поняли, что наша цель – создание собственных независимых национальных государств, – подчеркнул Дугаров.

По словам руководителя Бурятского национально-демократического движения, представители его народа – и добровольно идущие воевать, и мобилизовавшие – активно ругают власть. «Рост недовольства в их рядах тоже есть. Мол, ими неправильно управляют, отправляют, но не снабжают правильно. И пусть они все проиграют и будут разгромлены», – отмечает он.

Как отметил Дугаров, за последние 20 лет Путин уничтожал талантливые и хорошие кадры у себя в армии и так далее. Шел обратный отрицательный отбор. У них не появилось талантливых генералов, только лизоблюды, холуи и другие.

- Я не знаю, смогут ли такие люди составить какую-нибудь оппозицию Путину. Наверное, они все покатятся вниз, – убежден Доржо Дугаров.

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