Тысячи фермеров на тракторах отправились на протест в Гаагу 3 11.03.2023, 16:36

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Демонстрации проходят незадолго до местных выборов в Нидерландах.

Нидерландские фермеры, протестующие против планов правительства регулировать выбросы парниковых газов, в субботу утром отправились в Гаагу, несмотря на установленный ранее запрет на въезд тяжелых транспортных средств. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в публикации AP.

Тысячи фермеров-протестующих должны были собраться в парке. Полиция Гааги сообщила, что остановила группу тракторов вблизи города и приказала их водителям припарковаться в соседнем селе и сесть на автобус на акцию протеста. Судя по видео из Гааги, тракторы в центр города так и не попали.

Демонстрации проходят незадолго до местных выборов в Нидерландах, которые должны состояться в среду. На них также косвенно выбирают верхнюю палату национального парламента, что может повлиять на намерения правительства сократить вредные выбросы.

Как известно, фермеры в Нидерландах с прошлого года протестуют против планов правительства сократить выбросы оксида азота и аммиака, что может заставить их использовать меньше удобрений и сократить поголовье скота, а также заставить некоторые фермы закрыться.

View from the heart of farmers protest in The Hague…



Scheduled to start in 30 mins #boerenprotest pic.twitter.com/xgExR4z0WL — anna holligan 🎙 (@annaholligan) March 11, 2023

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