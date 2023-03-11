ВСУ сбили две воздушные цели россиян в Черкасской области
- 11.03.2023, 16:50
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В частности, ликвидирован беспилотник.
Вчера, 10 марта, украинские защитники уничтожили две воздушные цели российских оккупантов над Черкасской областью. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, последние воздушные тревоги в регионе были связаны с очередной попыткой атаки врага.
«В частности, в области «приземлены» две вражеские цели: ракета и беспилотник. Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы», - отметил Табурец.