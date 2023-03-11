Видеофакт: Белорусы помогли заглохшему на оживленном перекрестке водителю 11.03.2023, 17:40

Жизненные истории про взаимовыручку на дороге.

«Онлайнер» поделился читательскими историями о помощи на дороге. В этой серии — про внезапного лося, заглохшую прямо на перекрестке машину, трехметровые снежные стены после циклона «Хавьер» и другие происшествия.

Мечислав и уникальное колесо

Мой стаж автолюбителя — 36 лет. Начинал кататься еще на модели «Москвич-2140». Вот и первую помощь я оказал на дороге коллеге именно на этом автомобиле. Дело было в 1991 году. Возвращался на машине из Столбцов в Минск. Зима, холодно, морозно. На подъезде к Дзержинску (теперь там гостиничный комплекс «Веста») я заметил на встречной полосе ВАЗ-2108 и бегущего через дорогу молодого человека. Он замахал руками, и я остановился.

Оказалось, у них с отцом случилась неприятность. В прицепе «Зубренок» стрельнуло колесо. Да так, что в ошметки. Прицеп был загружен тяжелыми стройматериалами, сильно накренился. А к прицепу этому подходит только диск-колесо исключительно от «Москвича». Тогда на дорогах машин было мало. Совсем не так, как теперь. Первая просьба от него: «Выручайте, нужно колесо. Дайте запаску доехать до дома». А мне до дома еще оставалось километров сорок. Запаска быстро перекочевала в его руки. Я помог им поддомкратить прицеп и установить это колесо. Мобильных телефонов еще не было, и мы обменялись домашними.

Я уехал, видя, что все в порядке и люди благополучно доберутся домой. Так и получилось. Через несколько дней этот человек мне перезвонил, мы встретились, и он передал мне мое колесо. Друг другу пожелали удачи на дороге. О деньгах даже и речи не шло.

Арсений и лось, отбросивший авто в кювет

Во второй половине декабря 2022 года снега намело невероятно много. И вроде бы и стаж вождения у меня уже более 10 лет (а у товарища и того больше), и уже успели к снегу на дорогах немного приноровиться, но и нас постигла неприятность. Живем мы в Светлогорске, работаем в Жлобине, ездим по трассе Р-149. Однажды вечером ехали по заснеженной дороге не более 80 км/ч. Видим, стоит на противоположной обочине лось: здоровенный, выше автомобиля, не менее 400 кг. Притормаживаем, и тут лось срывается с места и бежит через дорогу прямо на нас — уж неизвестно, как и чем он там у себя в рогатой голове руководствовался. Товарищ мой был за рулем — среагировал и ушел от столкновения. Правда, ушел в кювет.

На пассажирской стороне снега — выше окна. Вылез я через водительское место. Вроде целы. На задней части машины царапина (без вмятины) и волосы рыжие — все же задел нас лось. Сам он убежал. Стоим, думаем, что делать. Начали со звонков эвакуаторщикам, а они оба, как назло, заняты. Причем надолго. Один под Речицей, другой три битые машины развозит по очереди. Поняли, что стоять нам, похоже, придется долго и на работу сегодня уже не попадем.

Холодает, лес вокруг — как-то депрессивно, в общем. Но долго думать нам не пришлось: останавливался почти каждый проезжавший автомобиль (от малыша Polo до внедорожного Jeep Grand Cherokee и фуры с прицепом). Водители подходили, предлагали помощь или просто погреться, давали номера эвакуаторщиков (одни и те же). Я и не думал, что у нас настолько много отзывчивых людей. Всем им передаем с товарищем приветы, пожелание ровных дорог и большое спасибо!

Но помочь никто не мог: возможно, шансы были бы у Jeep, но каша на дороге ставила крест на этой идее. Фура бы, наверное, тоже смогла, но с прицепом не подъехала бы близко. Позвонил мой товарищ соседу — договорились, что подвезет нам лопату и горячий кофе. Стоим, мерзнем, но духом не падаем. Проезжающие водители останавливаются, поддерживают. Подъехал и сосед. Погрелись, выпили кофе и пошли откапывать машину — передняя часть ушла в снег выше фар. И подъезд заодно расчистили, чтобы эвакуатору было легче подобраться. Копаем по очереди — и согрелись уже, и повеселели. Бампер цел, фары целы — мягкий снег, похоже, спас машину от сильных повреждений.

И все бы хорошо, да эвакуаторщики задерживаются. Один из-под Речицы уехать не может, другой по гаражам машины растаскивает. В принципе, уже и ночевать на дороге думаем. И тут неожиданная удача. Останавливаются друг за другом несколько машин, а одна из них — КамАЗ. Водитель грузовика посмотрел, прикинул. Говорит, попробую. Прицепили за фаркоп, потянул он нас — потихоньку идет. Мы толкаем еще снизу — хоть какая-то помощь. В итоге вытянули минут за 15. Машину осмотрели, завели — мотор работает, своим ходом домой поедем.

А водитель КамАЗа торопился, уехал сразу, как только вытянул. Грустно, что ничем более существенным, чем спасибо, отблагодарить его не получилось. На радостях замешкались. Вообще, отделались мы легким испугом: и мы целы, и машина цела, ну и лось живой ускакал. Еще раз передаем большое спасибо всем, кто останавливался, а отдельное огромное спасибо — водителю КамАЗа.

Сергей и расчищенная от снега дорога-тоннель

2013 год мало кто запомнит по его зиме, но его весна надолго останется в памяти из-за Хавьера. Парализовало весь город. Картинка из постап-фильма стала реальностью. Водители бросали машины, транспорт не доезжал или вообще не ездил, люди добирались домой пешком по несколько километров. Но еще Хавьер должен запомниться человеческой добротой и взаимовыручкой, которые помогли многим людям преодолеть все невзгоды того дня. Многие владельцы полноприводных авто выезжали в бурю и вытаскивали из кюветов попавшие туда машины. Другие подвозили людей до дома. Водители застрявших авто на трассах делились между собой теплыми вещами и чаем.

В день стихии мне нужно было выбраться в город (я жил в 3,5 км от МКАД). В начале пути дорога была еще более-менее чистой. Через пару километров мне пришлось остановиться — вся трасса была уже сплошь усыпана снегом. Продвижение вперед давалось нелегко, но я не оставлял попыток проехать, пока не понял, что все они безуспешны. Тогда я решил вернуться домой, но и развернуться не вышло. Попробовал двигаться задним ходом до чистого участка дороги. Но пока я пытался тщетно продвинуться, снегом уже успело засыпать мой автомобиль по задний бампер. Единственными спасителями в тот час стали мои руки и лопата. Спустя минут 20 активных физнагрузок мне посчастливилось доехать до асфальта, где я смог развернуться. Приехал домой и решил больше никуда не ехать в тот день. Дальнейшее развитие событий отрезало мое поселение от цивилизации.

На следующее утро было тяжело открыть входную дверь. Снаружи ее держал полутораметровый слой снега. Пришлось выходить через окно. Потом долгих два часа ушло на расчистку двора. Я не оставил желания как-нибудь доехать до города, но от проезжей части не осталось и следа. Единственным ориентиром, указывающим на то, что раньше здесь пролегала дорога, были два столба линии электропередач, стоящих друг напротив друга. Спустя час проехал трактор с ковшом и вернул нам дорогу. Позже приехал погрузчик, который буквально выкапывал «тоннель» для авто. Снежные стены проезда высились на метра три, в ширину он был чуть больше легковушки, с карманами для разъезда двух машин.

После уборки снега поехали первые водители, в их числе был и я. Когда подъезжал к «тоннелю», навстречу ехал внедорожник и активно моргал фарами. Я притормозил, водитель сказал, что мне не проехать: мол, просвет у моей машины мал, она ляжет дном на снег. Я кивнул, но решил, что на скорости смогу проскочить. Поначалу удалось, но потом все же лег дном на снег. Он заблокировал кулису коробки, что сразу исключило возможность рывками или враскачку выбраться своим ходом.

Подкопать снег не вышло — он был словно камень. Вот так только что освобожденная дорога опять стала заблокированной, только уже моим автомобилем. Объехать его не позволяла ширина «тоннеля». Спереди и сзади скопились другие машины. Троса ни у меня, ни у других водителей не оказалось. Решили толкнуть так, но безрезультатно. Только собрался идти в деревню в поисках троса, как он нашелся — у последнего в очереди. Задачу по вытаскиванию взял на себя водитель Toyota Tundra. Не без усилий сдвинули авто с места.

Понадобилась не только мощь Tundra, но и многочисленная поддержка всех остальных водителей, взявших упор сзади. После вызволения заработала коробка передач (кроме пятой). Первый вывод, пришедший в голову, — погнулась кулиса. Благо ехать было недалеко. Вечером того же дня заработала и пятая передача. Можно было выдохнуть. Дорогу также доработали: трактор снял ковшом больший слой снега, чем ранее.

После этого инцидента я купил трос, возил емкость с песком. С таким инвентарем несколько раз выручал водителей. Снежное напоминание о Хавьере не таяло вплоть до конца апреля. Окончательную ликвидацию снежного неудобства довершило апрельское солнце.

Евгений и заглохшая на перекрестке женщина

Я всегда стараюсь оказать помощь на дороге, ведь в такой ситуации может оказаться каждый из нас. Сегодня помог ты, а завтра помощь может понадобиться тебе. У меня в багажнике независимо от времени года всегда лежит набор инструментов, электронасос и трос, а зимой добавляю бустер (если нужно будет помочь дизелисту) и антибуксы. Сколько автомобилей благодаря им уже вытащено! Причем с первого раза после использования. И каждый раз автовладельцы не верили, что антибуксы помогут сдвинуть машину с места.

А эта история произошла сразу после новогодних праздников. На оживленном перекрестке я заметил медленно катящуюся машину. Вскоре она заглохла. За рулем покатившегося авто была женщина. Я сразу съехал на обочину, чтобы помочь. Вместе со мной остановились еще двое (мужчины, ехавшие впереди меня и позади). Без лишних слов, лишь посмотрев друг на друга, мы бросились к машине, чтобы убрать ее с пересечения.

Женщина была ужасно напугана, она явно столкнулась с похожей проблемой впервые. Все, что водитель могла сказать, это «Я... Я... А она...» Что-то уточнять и спрашивать было бесполезно. Мы попросили ее выйти из машины. Она понимала, что в данной ситуации бессильна, поэтому просто доверилась нам.

— С толкача?

— С толкача!

Один мужчина сел за руль, а другие стали толкать. Буквально за несколько метров у нас получилось завести машину. Хозяйка авто была несказанно счастлива. Посоветовали ей быть осторожней и обратиться в сервис. После разбежались по своим машинам, не дожидаясь какой-либо благодарности. И каждый продолжил свой путь, понимая, что на месте женщины может оказаться каждый.

Никита и спущенные колеса: основное и запаска

Приключилась эта история года два назад. Ехали с супругой к ее родителям под Новогрудок по трассе M1 в пятницу вечером. За рулем находилась жена. В какой-то момент, после проезда по очередной кочке, она заявила, что машину стягивает с дороги. Я сперва не придал этому значения, полагая, что все дело в колее. Но буквально через пару мгновений раздался характерный звук спущенной шины, и машину действительно потянуло на обочину. Жена мастерски перестроилась, несмотря на плотный поток, плохую видимость и нервы. И вот мы уже на обочине. Итог — пробита шина, нужно ставить запаску.

В нашей машине запасное колесо крепится под днищем, и его инспекцией никто никогда не занимался. Отдельная эпопея была с тем, чтобы снять его, поскольку крепление было мало того что ржавое, так еще и кривое. Спустя минут 40 я справился. За то время пока я ковырялся, остановилось три человека. Все предлагали помощь, но мы благодарили и отказывались. Спустя еще 20 минут колесо было заменено. Правда, запаска оказалась наполовину сдутой.

И тут пришлось уже нам самим ловить попутку в поисках компрессора или насоса. Вскоре остановился мужчина, у которого был компрессор, но все пошло не по плану. В стрессовой ситуации мы заглушили машину, а фары не выключили. Это привело к разрядке аккумулятора. Попытались толкнуть и завести — не получилось. Дернули тросом — сработало. Мотор запустили, колесо подкачали и грустно поплелись обратно в сторону Минска. Ехали и рассуждали: как же круто, что есть неравнодушные люди и что нам так помогли. А по пути сами встретили мужчину под Фаниполем, которого благополучно довезли до города.

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