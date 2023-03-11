Игнат: Patriot будет сбивать авиацию РФ на больших расстояниях и отгонит ее от границ Украины 11.03.2023, 17:52

Комплекс Patriot имеет дальность действия в 150 километров.

Комплекс Patriot может сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию на расстоянии до 150 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

«Patriot - это комплекс дальнего радиуса действия, а у Украины нет таких дальнобойных зенитных систем», - говорится в заявлении.

Игнат сообщил, что у Воздушных сил ВСУ есть комплекс «Бук-М1», имеющий дальность действия до 40 километров. С-300 работает на дальности до 70 км, а комплекс Patriot имеет дальность действия в 150 км. Такой же радиус действия имеет и SAMP/T, который Украина скоро должна получить от партнеров.

- Это поможет, прежде всего, сбивать не только баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях, - добавил Игнат.

По его словам, РФ использует авиацию в прифронтовых зонах на севере и юге Украины. С нее наносят удары ракетами и управляемыми авиационными бомбами. Авиация подлетает на дистанцию 30-40, 50-60 километров к границам Украины и сбрасывает такие бомбы. Наличие комплексов Patriot или SAMP/T сможет отогнать вражеские самолеты от границ Украины.

Спикер Воздушных сил добавил, что речь идет об уничтожении самолетов на временно оккупированных территориях Украины. Эти комплексы планируют разместить так, чтобы они прикрывали критическую инфраструктуру Украины и позиции ВСУ.

Напомним, в феврале украинские военные начали обучение на Patriot в Германии. А в январе такие тренировки на Patriot начались в США.

Соединенные Штаты вместе с другими странами подготовили более 4000 украинских военных. Часть из них проходила обучение по использованию ракетной системы Patriot.

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.

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