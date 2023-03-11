Лукашисты разорвали бесплатные договоры аренды с четырьмя костелами 4 11.03.2023, 17:56

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Об этом сообщила норвежская правозащитная организация.

«Власти» Беларуси расторгли бессрочные и бесплатные договоры аренды по крайней мере с четырьмя костелами и одной протестантской церковью, об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на правозащитную организацию «Форум 18». Отметим, что «Форум 18» — норвежская организация, декларирующая своей целью содействие религиозной свободе.

Согласно докладу «Форум 18», «власти» заявили верующим, что в обмен на подписание нового договора о ежемесячной арендной плате на период от 6 месяцев до 5 лет когда-нибудь в будущем им разрешат вновь арендовать исторические здания бесплатно.

По информации правозащитников, с такой проблемой столкнулся костел Святого Симеона и Святой Елены в Минске (Красный костел), костел Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве, костелу Божьего Тела в Несвиже, костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске.

Католик, близкий к костелу Божьего Тела в Несвиже, говорит, что приход должен ежемесячно платить арендную плату за пользование храмом в течение года, чтобы обеспечить договор на бесплатное пользование в будущем.

«Нам сказали, что если мы не подпишем новый договор, костел отдадут музею, который будет взимать плату за вход, а нам разрешат там поклоняться только раз в неделю», – сказал католик «Форуму 18».

Местные власти устанавливают ежемесячную арендную плату, но «Форум 18» не смог выяснить, как они определяют необходимую сумму. Кроме того, кажется, не существует никаких письменных гарантий, что «власти» выполнят свое обещание и в будущем позволят верующим вернуться к бесплатному использованию своих исторических зданий.

«Форум 18» также напоминает, что еще в 2021 году власти отобрали здание у протестантской церкви «Новая жизнь» в Минске. Возвращать верующим церковь Мингорисполком отказывается. Закрыт для верующих и Красный костел.

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