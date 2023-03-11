Гиркин предрек смуту и распад РФ 11.03.2023, 18:12

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Экс-главарь боевиков «ДНР» уверен в проигрыше Кремля.

Российская армия в Украине полностью провалила свою «зимнюю кампанию». К такому выводу пришел диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает dialog.ua.

- Зимняя кампания завершена. Что можно сказать по ее итогам? К сожалению, необходимо сделать вывод о том, что она завершилась неудачно для ВС РФ… Ход мы сделали, ход оказался неудачным. И следующий ход за противником… Пока наши части брали одну линию обороны, противник успевал построить две новые в тылу… Прорвать фронт на Донбассе или хотя бы вытеснить противника с Донбасса не удалось, - жаловался Стрелков.

Он назвал несколько самых существенных проблем российской армии. Во-первых, это снарядный голод, из-за которого ВС РФ не могут действовать по широкой линии фронта, а вынуждены уменьшить свои амбиции до нескольких участков фронта. Вторая проблема - отсутствие высокоточной артиллерии, которая имеется у ВСУ.

- Ничего подобного в системах HIMARS у российских вооруженных сил как не было, так и нет, - заявил военный преступник.

Третья проблема - отсутствие превосходства над противником в разведке и беспилотной авиации (как разведывательной, так и ударной).

Самым страшным для ВС РФ, с его слов, являются проблемы в средствах связи и управлении.

Стрелков крайне недоволен тем, что Кремль оказался не в состоянии уничтожить Украину.

- Кремлевским старцам надо понять, что эта война не завершится никаким договорняком и компромиссом… Самая наша главная задача на эту весну - отразить их удар, к которому они активно готовятся и накачивают военную технику… Если мы его опять пропустим, как пропустили операцию в Харькове, боюсь, ситуация может окончательно выйти из-под контроля: как военная, так и военно-политическая, - заявил военный преступник.

Он уточнил, что итогом поражения в войне станет распад Российской Федерации, смута и расправа над нынешними представителями путинского режима.

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