Зеленский: Украина будет воевать, пока россияне есть на ее земле 11.03.2023, 18:23

Украина выстоит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет воевать, пока российские оккупанты не уйдут с ее земли.

По его словам, украинцы будут продолжать биться, пока россияне остаются на территории Украины, а ее городам угрожает разрушение.

Он отметил, что Украина должна сражаться, пока жизни и свобода миллионов украинцев под угрозой врага.

«Мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим», — заявил Зеленский.

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