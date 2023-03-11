Зеленский: Украина будет воевать, пока россияне есть на ее земле
- 11.03.2023, 18:23
Украина выстоит.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет воевать, пока российские оккупанты не уйдут с ее земли.
По его словам, украинцы будут продолжать биться, пока россияне остаются на территории Украины, а ее городам угрожает разрушение.
Он отметил, что Украина должна сражаться, пока жизни и свобода миллионов украинцев под угрозой врага.
«Мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим», — заявил Зеленский.