Украинский летчик раскрыл, что случилось с ДРЛО А-50У в Мачулищах 11.03.2023, 18:28

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Для россиян это невосполнимая потеря.

На этой неделе Лукашенко публично подтвердил повреждение российского самолета в Мачулищах. Диктатор заявил, что ДРЛО А-50У «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, царапин и одной пробоины в корпусе».

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Романа Свитан думает иначе:

— Если бы у ДРЛО А-50У была одна пробоина в корпусе, то никто бы его никуда не уводил. Он бы выполнял свои боевые задачи. Могу однозначно сказать, что он получил повреждения, несовместимые с продолжением нахождения на боевом дежурстве этого борта. Именно это и стояло задачей — вывести его из строя на определенное время.

То, что его угнали на ремонтный завод означает, что задачу белорусские партизаны выполнили. Однозначно поврежден локатор, а этого элемента базы у россиян нет. Они не могут его заменить. Это те зарубежные системы, которые они не могут закупить. Для россиян это невосполнимая потеря.

Скорее всего, именно этот борт может быть восстановлен, если будут снять определенные части и механизмы с других бортов. Либо могут этот борт пустить под разборку и он станет донором запчастей для других самолетов. Это будут решать уже в Таганроге.

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