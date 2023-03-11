Литва празднует День восстановления независимости 2 11.03.2023, 18:50

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В Вильнюсе прошло многотысячное торжественное шествие.

Ровно 33 года назад 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской Республики принял «Акт восстановления независимости». Тогда Литва стала первой из союзных республик, провозгласившей независимость.

В январе 1991 года власти СССР направили войска в Вильнюс, в результате погибли 14 человек. Через несколько месяцев президент РСФСР Борис Ельцин признал независимость Литвы. К концу года СССР развалился.

Сейчас 11 марта в Литве один из главных праздников страны. Сегодня в Вильнюсе проходит много мероприятий. Одно из основных - торжественное шествие по проспекту Гедимина, от здания Сейма до Кафедральной площади. Как оно произошло, смотрите фоторепортаже «Радыё Свабода».

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