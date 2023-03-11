Белорусов пытаются загнать в кредитную ловушку 11.03.2023, 19:02

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Экономисты раскрыли замыслы «властей».

Белорусов продолжают успешно ловить в кредитную ловушку «лояльности», пишет телеграм-канал «Нашы грошы». Общий объем расходов республиканского бюджета (без учета государственной инвестиционной программы) по строительству жилья в 2023 году составляет 1 млрд 626 млн рублей. Для сравнения, столько же денег идет на выплаты военных пенсий. В текущем году планируется ввод 1,3 млн кв метров жилья с господдержкой. Это на 8% больше, чем прошлогодние планы.

Средства республиканского бюджета на жилищное строительство - это, главным образом, льготы, субсидии и компенсации. Так, в 2023 году финансовая помощь в погашении льготных кредитов молодым и многодетным семьям составит 70,5 млн рублей. Еще на 174,4 млн проведут компенсацию потерь банкам по льготному кредитованию населения. Предоставление адресных субсидий льготным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на погашение части основного долга и процентов по этим кредитам в 2023 году составит 715,7 млн рублей. Кроме того, на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки планируется выделить 666,1 млн рублей.

Все категории перечисленных расходов в 2023 году планируется профинансировать больше, чем годом ранее. Больше всего (+50%) прирастут средства на льготные кредиты нуждающимся и средства на инженерно-транспортную инфраструктуру (+20%).

Бесплатно раздавать квадратные метры государство уже давно не в состоянии, но вот в кредитной поддержке на строительство жилья оно видит важную опору. Хотя правильнее было бы задаться вопросом, почему не хватает собственных средств на решение жилищного вопроса.

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