«Лукашенко совершил фатальную ошибку» 1 11.03.2023, 19:25

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Эксперт рассказал, в каком случае военные действия могут перейти на территорию Беларуси.

Известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что военные действия могут перенестись на территорию Беларуси. Он рассказал, как это видит:

— Я имею ввиду не перенос классических военных действий на суше. Мы видим, что Украина неофициально, неформально применяет тактику, когда в ответ на обстрелы и удары по своей территории украинцы делают тоже самое.

Удары наносятся по территории тех стран, из которых атакуют Украину. Во время войны это неизбежно. Рано или поздно это должно произойти. Украина сейчас усиливает свой флот дронов и, по моему мнению, ответные атаки по территории России будут происходить.

Если будут атаки на Украину с территории Беларуси, то будут и атаки на военные объекты на белорусской территории. Повторюсь — это неизбежно.

Что касается других форм военных действий, то это зависит от Лукашенко. Если он ввяжется в военную авантюру Путина, если Беларусь официально пойдет на войну против Украины, то в этой войне на стороне Киева будут участвовать представители белорусской оппозиции. Не будет никаких препятствий для них начать войну против Лукашенко на территории Беларуси.

Лукашенко 24 февраля совершил фатальную ошибку. Мелкие ошибки продолжает совершать и дальше, но если ввяжется в войну против Украины, то — всё. Думаю, что тогда его ожидает очень печальный финал. Он раньше Путина может стать жертвой этой войны.

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