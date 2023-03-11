Украинская разведка уничтожила две башни наблюдения на территории России
- 11.03.2023, 19:59
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Успешную операцию провело спецподразделение «Кракен».
Украинские воины уничтожили две российские башни наблюдения, которые разместили в Курской и Брянской областях. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken.
Автономная башня «Муром», которую россияне расположили в Брянской области, способна вести наблюдение 24/7 в глубину территории Украины на расстояние до 15 километров. Она реагирует на любое движение, корректирует вражескую артиллерию и выполняет сопровождение вражеских ВРГ.
Другую же башню россияне обустроили в Курской области. Обе башни были успешно уничтожены украинскими военными.