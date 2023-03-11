В ЧВК «Вагнер» будут вербовать в российских школах 7 11.03.2023, 20:19

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Пригожин открыл по всей РФ пункты вербовки боевиков.

Частная военная компания «Вагнер» заявила об открытии своих вербовочных центров в России. Как выяснило издание «Тайга.Инфо», как минимум часть этих пунктов вербовки расположена в школах.

По словам владельца группировки Евгения Пригожина, центры вербовки появились в 42 российских городах. Журналисты проверили несколько адресов в разных городах Сибири и выяснили, что почти все они находятся в помещениях школ и спортивных клубов, куда ходят дети.

Например, в Омске пункт вербовки ЧВК «Вагнера» открылся при «православном спортивно-патриотическом клубе «Десантник», который расположен в здании местной гимназии № 147.

В Барнауле наемников вербуют на территории одного из филиалов спортивной школы олимпийского резерва № 3, а в Иркутске — в спортивном клубе «Профи» при Государственном училище олимпийского резерва Иркутска.

В Красноярске боевиков для «Вагнера» вербуют при «Сибирском центре русского боевого искусства», где рукопашному бою обучают детей от четырех лет.

В Чите Пригожин вербует наемников в клубе «Островский», где также занимаются дети.

Напомним, что созданная российским олигархом частная армия «Вагнера» активно применяется на фронте в Украине. За последние месяцы группировка понесла тяжелые потери в боях против ВСУ и, по некоторым оценкам, фактически перестала существовать в своих прежних масштабах.

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