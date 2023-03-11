Данилов о провалах Кремля в Украине: Вместо блицкрига – блицутилизация
- 11.03.2023, 21:08
РФ исчерпывает подготовленные ранее запасы вооружения.
Российские оккупанты исчерпывают подготовленные ранее запасы вооружения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями», — описал он в своем Twitter подготовку Кремля к вторжению.
При этом секретарь СНБО Украины отметил, что вместо запланированной молниеносной атаки, оккупанты терпят поражение в Украине.
- Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутизацию. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России – вопрос первоочередного веса, — добавил Данилов.