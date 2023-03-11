Gulagu.net: В Беларусь переброшены российские спецподразделения наемников 10 11.03.2023, 21:20

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Наемников контролирует ФСБ и Минобороны РФ.

Российский правозащитный проект Gulagu.net сообщает об угрозе организации в Беларуси терактов, которые будут использованы для вовлечения страны в войну.

Согласно источнику Gulagu.net, в Беларусь переброшена созданная в декабре 2022 года под контролем ФСБ и Министерства обороны «группа высокооплачиваемых наемников, готовых к выполнению в их понимании «творческих задач», связанных с переодеванием (явно в форму ВСУ) и совершением от имени Украины диверсий и терактов на территории Беларуси» с целью вовлечения страны в войну.

Утверждается, что диверсии и теракт под чужим флагом по задумке авторов операции «должны помочь в принуждении Минска к участию в войне». «Лукашенко и сам морально готов, и может быть даже в курсе подготовки диверсии против белорусов», – говорит источник проекта.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что руководство России планирует совершить масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси.

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