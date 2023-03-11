Коллаборанты массово бегут из Донецкой и Луганской областей 6 11.03.2023, 21:35

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Они паникуют из-за контрнаступления ВСУ.

Сегодня, 11 марта, наблюдаются огромные очереди на выезде из Донецкой и Луганской областей. Коллаборанты массово выезжают в Россию. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексея Данилова.

- На сегодняшний день имеем информацию об огромных очередях на выезд из Донецкой и Луганской областей населения в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей, - сообщил Данилов.

Он также подчеркнул, что коллаборанты чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко.

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