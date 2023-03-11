Выпускники школ будут поступать в колледжи по новым правилам 11.03.2023, 21:41

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До старта вступительной кампании-2023 осталось несколько месяцев.

В Министерстве образования рассказали о новых условиях вступительной кампании-2023 в Беларуси. По словам начальника управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобра Александры Петровой, некоторые инновации ожидают тех, кто в 2023 году планирует поступать в колледжи.

Как отметила специалист, в этом году появится ряд новых специальностей: «флористический дизайн», «разработка и сопровождение веб-ресурсов», «физико-химический анализ продуктов производства» и ряд других.

- В 2023 году мы планируем закрыть подготовку по 142 профессиям в отдельных учреждениях образования и открыть по 136 иным, чтобы через несколько лет удовлетворить нужды предприятий в необходимых рабочих кадрах, - привела некоторые цифры специалист.

В ходе приближающейся вступительной кампании прием документов в колледжи на базе девятых и одиннадцатых классов, а также на базе профессионально-технического образования впервые будет осуществляться по конкурсу среднего балла документов об образовании.

Что касается творческих специальностей, а также тех, которые связаны с физкультурой и спортом, то здесь новшеств не предвидится: абитуриентам, как и прежде, предстоит пройти ряд соответствующих профильных экзаменационных испытаний.

К слову, отметим, что как подчеркнула Александра Петрова, в 2023 году все учреждения профессионально-технического и среднего специального образования обрели статус колледжей, их теперь в Беларуси 229.

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