Пакистан предложил передать Украине более 40 танков Т-80УД 2 11.03.2023, 21:59

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Что известно об этих танках?

Украина может получить от Пакистана 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку стран Запада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Firstpost.

Пытаясь удержаться на плаву в условиях нарастающего экономического кризиса, Пакистан прибег к продаже оружия и боеприпасов Украине, ведущей борьбу с войсками России.

«Пакистан также предложил передать Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку стран Запада. Пакистан закупил эти танки у Украины в период с 1997 по 1999 год», - говорится в материале.

Издание отмечает, что с июля прошлого года Пакистан поставляет Украину партии боеприпасов для артиллерии и танков через Британию. Пакистан также использовал порты в Польше и Германии, чтобы помочь Украине.

Т-80УД

Основной боевой танк производства СССР представлен в 1987 году. Является модификацией Т-80У с дизельным двигателем 6ТД мощностью 1000 л.с. и зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением, проводимой ХКБМ.

Пакистан закупил 320 танков Т-80УД, на последних партиях которого использовались элементы конструкции Т-84 (в том числе башня новой конструкции).

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