Под Осиповичами заметили необычную пирамиду с египетским знаком наверху 1 11.03.2023, 22:04

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Пирамида высотой с двухэтажный дом.

Пирамида высотой с двухэтажный дом находится в деревне Троицкая Осиповичского района, пишет местный сайт. Объект приспособлен для жилища пчел и лечения людей.

Эта пирамида — фактически большой улей. Она может содержать сразу несколько десятков семей пчел.

По словам создателя пирамиды Александра Саковича, внутри она разделена на две части: одна для насекомых, а вторая (верхний этаж) оборудована для нахождения человека.

А зачем там находиться человеку? Для лечения. Известно, что близость к пчелам положительно влияет на здоровье.

И пирамида — это приспособление для медицинского направления, известного как биорезонансная апитерапия.

Над пирамидой можно заметить крест Анкх — крест Древнего Египта, который коронован сверху с помощью кольца. Еще его называют «коптский крест», «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни» и т.д. Для чего именно этот символ поставлен над сооружением, не уточняется.

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