Глава МВД Украины: Подразделения «Гвардии наступления» почти сформированы 11.03.2023, 22:06

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Отбор очень жесткий.

С начала февраля 2023-го года 28 тысяч добровольцев подали заявки на вступление в «Гвардию наступления» Украины, но взяли далеко не всех. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет liga.net.

- Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что очень жесткий отбор. Учения практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны. И там не все выдерживают, потому что главное – сохранить жизнь и здоровье каждому военному. От этого зависит и успешность выполнения боевых операций, и стойкость всего подразделения, – отметил Клименко.

Он подчеркнул, что преимущественно подразделения уже сформированы, и по состоянию на сегодняшний день набирают дополнительно добровольцев для формирования резервов.

Отметим, что 2 февраля Министерство внутренних дел Украины начало формировать штурмовые бригады «Гвардия наступления», в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны Украины и освобождения временно оккупированных территорий.

Средний возраст кандидатов на вступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются.

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