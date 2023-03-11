Минобороны Дании: Первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной 2 11.03.2023, 22:20

Боевые машины готовят к отправке.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине уже весной. Об этом он сообщил при посещении компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, которая готовит боевые машины к отправке, пишет liga.net.

По его словам, Дания, Германия и Нидерланды передадут Украине не менее 100 Leopard 1, а работа по подготовке танков продолжается, чтобы можно было передать их как можно скорее.

- Мы все еще надеемся, что весной сможем поставить Украине первые танки, — сказал Поульсен.

Дания запустила проект по ремонту танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля. Первая цель — как можно быстрее доставить танки двум батальонам, что составляет примерно 80 машин.

В рамках проекта Украина получит курсы обучения эксплуатации танков, а также запасные части и боекомплект.

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