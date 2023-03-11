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Работники автобусных парков Гомельской области бьют тревогу

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  • 11.03.2023, 22:34
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Работники автобусных парков Гомельской области бьют тревогу

От белорусов скрывают ЧП.

В автобусных парках Гомельской области стали регулярно гибнуть и травмироваться работники, сообщает «Флагшток».

Сегодня светлогорском автопарке № 5 погиб 60-летний работник — автобус упал с домкрата на голову слесаря, когда он находился в смотровой яме.

Сообщается, что в 2023 году погиб работник в мозырском автопарке № 2. Мужчина после рабочей смены упал в смотровую яму. Еще одно падение в яму закончилось травмами. Информацию об этих случаях власти скрыли от общественности.

В октябре 2022 года во время проведения сварочных работ автобус упал с домкрата на 18-летнего учащегося-практиканта Аграрно-технического лицея в автопарке № 3 Речицы. В больницу учащегося доставили с тяжелой травмой головы. Спустя 2,5 месяца он умер в больнице.

Сегодня филиалы ОАО «Гомельоблавтотранспорт» печально известны высокими переработками, сильным износом оборудования и неконкурентными зарплатами.

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