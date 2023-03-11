Секретарь СНБО Украины: В самом Бахмуте и на его окраинах продолжаются бои 11.03.2023, 22:39

Украинские воины героически стоят на защите города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что бои продолжаются на некоторых улицах и окрестностях Бахмута, но украинские военные стоят и защищают город.

Вчерашнее заседание Ставки верховного Главнокомандующего было одним из самых длинных и касалось Бахмута, рассказал Данилов.

- Почти три часа разбирались в ситуации. Это касается и Бахмута, и других участков фронта. Мы этому уделяем максимальное внимание, потому что для нас это очень знаковое... Территория и все, что происходит в районе Бахмута. Правы те, кто говорят, что там уже на окраинах города в некоторых местах и на улицах города продолжаются бои. Но имеем в виду, что украинские военные стоят. Военные защищают знаменитый город Бахмут, потому что это наша крепость, - сказал секретарь СНБО.

Он также намекнул, что то, что сейчас делают украинские военные на этом направлении, будет очень полезным для страны и для армии в ближайшем будущем.

«Потому что там перелопачивается огромное количество той мразоты, которая ворвалась на нашу территорию», - заметил Данилов.

По словам секретаря СНБО окружающие территории усеяны трупами россиян, в частности «вагнеровцев».

«Их никто не забирает, потому что они там никому не нужны», - добавил он.

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