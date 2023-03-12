Залужный провел новые переговоры с главкомом армии США Милли
- 12.03.2023, 1:17
Одной из тем обсуждения был вопрос оборонных нужд Украины.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.
По словам главнокомандующего, в ходе переговоров с Милли он детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.
- Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу, - добавил Залужный.
Он также отметил, что благодарен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.