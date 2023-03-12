«В России уже пять-шесть частных армий, они будут выходить из-под контроля» 12.03.2023, 3:00

Вспыхнет конкуренция за влияние.

Воюющая против Украины частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» – только одна из частных армий, которые появились в России, они будут влиять на процессы в этой стране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

- Частные армии, которые есть уже на территории России будут выходить из-под контроля. Она там уже не одна, не две, там можем насчитать пять-шесть частных армий. Между ними будет конкуренция за влияние на те или иные процессы, – сказал он.

По словам секретаря СНБО, с помощью частных армий в России решили «достигать тех или иных успехов».

- ЧВК «Вагнер» – она ж находится не только на территории Украины, она в свое время занималась терроризмом в Сирии, в Мали и в других странах. К большому сожалению, мир в свое время не давал оценки этим террористическим группировкам, – считает Данилов.

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