«В России уже пять-шесть частных армий, они будут выходить из-под контроля»
- 12.03.2023, 3:00
Вспыхнет конкуренция за влияние.
Воюющая против Украины частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» – только одна из частных армий, которые появились в России, они будут влиять на процессы в этой стране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
- Частные армии, которые есть уже на территории России будут выходить из-под контроля. Она там уже не одна, не две, там можем насчитать пять-шесть частных армий. Между ними будет конкуренция за влияние на те или иные процессы, – сказал он.
По словам секретаря СНБО, с помощью частных армий в России решили «достигать тех или иных успехов».
- ЧВК «Вагнер» – она ж находится не только на территории Украины, она в свое время занималась терроризмом в Сирии, в Мали и в других странах. К большому сожалению, мир в свое время не давал оценки этим террористическим группировкам, – считает Данилов.