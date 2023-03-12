Украинские военные сбили ракету россиян из пушек на катере «Айленд» 12.03.2023, 5:26

Защитникам удалось сбить «Калибр».

Экипаж украинского патрульного катера «Айленд» недавно смог уничтожить российскую крылатую ракету. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Как отмечают в ВМС, командир патрульного катера Александр рассказал, что сейчас работы для экипажа хватает. В частности, по направлению, где расположен их катер, проходит большое количество вражеских ракет и беспилотников. Также сохраняется угроза высадки десанта и применения оккупантами безэкипажных надводных аппаратов.

При этом недавно экипажу патрульного катера удалось сбить ракету «Калибр».

«Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что россияне совершили очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал комендору (матрос-артиллерист - ред.), а он уже и сделал свое дело», - уточнил Александр.

По его словам, в «охоте» участвовали все катеры, потому что даже одна ракета может натворить большую беду.

- Для нас не важно, какой экипаж, кто уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории, - добавил военный.

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