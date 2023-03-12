Украинские военные сбили ракету россиян из пушек на катере «Айленд»
- 12.03.2023, 5:26
Защитникам удалось сбить «Калибр».
Экипаж украинского патрульного катера «Айленд» недавно смог уничтожить российскую крылатую ракету. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
Как отмечают в ВМС, командир патрульного катера Александр рассказал, что сейчас работы для экипажа хватает. В частности, по направлению, где расположен их катер, проходит большое количество вражеских ракет и беспилотников. Также сохраняется угроза высадки десанта и применения оккупантами безэкипажных надводных аппаратов.
При этом недавно экипажу патрульного катера удалось сбить ракету «Калибр».
«Катер был на дежурстве, в определенном месте получили указание, что россияне совершили очередной ракетный запуск. Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал комендору (матрос-артиллерист - ред.), а он уже и сделал свое дело», - уточнил Александр.
По его словам, в «охоте» участвовали все катеры, потому что даже одна ракета может натворить большую беду.
- Для нас не важно, какой экипаж, кто уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории, - добавил военный.