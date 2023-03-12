Россиян охватила паника: у границ пролетел ядерный бомбардировщик США 12 12.03.2023, 8:35

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Его сопровождали польские истребители.

В субботу, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак.

«Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО», - написал Блащак в Twitter.

Стоит отметить, что согласно данным Flight Radar, американский бомбардировщик пролетел прямо у границ России с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией, максимально приблизившись к Калининградской области РФ.

Между тем, в российских пабликах эта новость вызвала хаос. Граждане страны-агрессора в панике. Так, российские Telegram- каналы заявляют, что американский бомбардировщик B-52 Stratofortress якобы «отрабатывал тренировочные полеты по пуску ракет по Санкт-Петербургу».

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