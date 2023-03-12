ISW: Захарова публично признала, что Путин потерял контроль 5 12.03.2023, 8:51

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В Кремле идет внутренняя борьба.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что в Кремле происходит внутренняя борьба, а Владимир Путин потерял централизованный контроль над российским информационным пространством и не может это исправить.

На это обратили внимание специалисты американского Института изучения войны (ISW).

В частности, Захарова заявила, что Кремль не может повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского Информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством России из-за борьбы между неопределенными кремлевскими «элитами».

Аналитики отметили, что заявление Захаровой заслуживает внимания и подтверждает несколько давних оценок ISW относительно ухудшение динамики кремлевского режима и контроль за информационным пространством.

Заявление подтверждает несколько оценок:

в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина;

со временем Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство разнообразным квазинезависимым актерам;

Путин, очевидно, не в состоянии принять решительных мер по восстановлению контроля над российским информационным пространством.

«Непонятно, почему Захарова – опытный высокопоставленный представитель – открыто признала эти проблемы в публичной среде. Возможно, она впервые прямо обсудила эти проблемы, чтобы уменьшить ожидания российских националистических военблогеров по поводу действующей способности Кремля объединиться вокруг единого нарратива – или, возможно, даже единой политики», – допустили аналитики.

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