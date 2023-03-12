Андрей Санников: Белорусских военных тренируют для боевых действий инструкторы из России 4 12.03.2023, 8:55

2,848

Напряжение на границе Беларуси с Украиной увеличивается.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников отметил, что российские захватчики, прошедшие войну через самые сложные направления в Украине, теперь делятся своим довольно серьезным опытом с военными Беларуси.

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси рассказал в эфире «Еспрессо»:

«Лукашенко бюджеты тратит не на нужды населения или армии, а лишь на содержание спецслужб и карательных органов, которые живут хорошо. Военные начали жить в техническом плане неплохо, когда Россия начала подготовку к войне, проводила масштабные маневры и начала войну.

Однако, тревожная информация состоит в том, что этих необученных солдат, военнослужащих Беларуси, сейчас тренируют для военных действий инструкторы из России, которые уже прошли войну, прошли как захватчики через самые сложные направления в Украине, приобрели достаточно серьезный опыт и теперь делятся им с военными Беларуси», - рассказал Андрей Санников.

Андрей Санников отметил, что, на первый взгляд, вроде бы нет скопления войск и техники со стороны Беларуси, а если сложить все факторы, то видно, что напряжение не только не уменьшилось, а увеличивается на границе с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».