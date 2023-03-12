Андрей Санников: Белорусских военных тренируют для боевых действий инструкторы из России

Андрей Санников: Белорусских военных тренируют для боевых действий инструкторы из России4
- 12.03.2023, 8:55
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Напряжение на границе Беларуси с Украиной увеличивается.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников отметил, что российские захватчики, прошедшие войну через самые сложные направления в Украине, теперь делятся своим довольно серьезным опытом с военными Беларуси.
Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси рассказал в эфире «Еспрессо»:
«Лукашенко бюджеты тратит не на нужды населения или армии, а лишь на содержание спецслужб и карательных органов, которые живут хорошо. Военные начали жить в техническом плане неплохо, когда Россия начала подготовку к войне, проводила масштабные маневры и начала войну.
Однако, тревожная информация состоит в том, что этих необученных солдат, военнослужащих Беларуси, сейчас тренируют для военных действий инструкторы из России, которые уже прошли войну, прошли как захватчики через самые сложные направления в Украине, приобрели достаточно серьезный опыт и теперь делятся им с военными Беларуси», - рассказал Андрей Санников.
Андрей Санников отметил, что, на первый взгляд, вроде бы нет скопления войск и техники со стороны Беларуси, а если сложить все факторы, то видно, что напряжение не только не уменьшилось, а увеличивается на границе с Украиной.